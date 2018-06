Se bucura ca nu a semnat cu FCSB: "Mai bine, nu au castigat nimic!" Gigi Becali l-a convins sa renunte la transfer: "Mi s-a parut o lipsa de respect!"

Florin Gardos a fost chinuit de accidentari in ultima perioada, motiv pentru care a ratat finalul de sezon cu Craiova.

Gardos a fost pus "pe liber" de Southampton, iar prima sa optiune este acum Craiova. Fundasul central a fost placut impresionat de ce a gasit in Oltenia si si-ar dori sa continue alaturi de castigatoarea Cupei.

"O surpriza placuta Craiova, nu ma asteptam sa gasesc un club asa bine organizat. Am fost un pic dezamagit ca nu am prins finalul de campionat si finala Cupei. Devis Mangia si-a respectat jucatorii si a introdus jucatorii care i-au adus victoria. Am fost primit surprinzator de bine de suporteri. Nu am semnat prelungirea contractului cu Craiova, pana duminica voi lua o decizie", a declarat Florin Gardos la ProX.

Prima optiune a lui Gardos a fost FCSB atunci cand a luat in calcul o revenire in Liga 1, insa declaratiile patronului l-au facut sa se razgandesca. Gardos se felicita acum ca nu a mai ajuns la FCSB si spune ca principalul motiv pentru care clubul rateaza obiectivele in ultimele trei sezoane este atmosfera creata in jurul echipei.



"Eu asa ma gandeam, ca ma voi intoarce la FCSB, dar se pare ca patronul avea alte idei. Nu regret in niciun moment ca nu m-am intors, mai ales ce s-a intamplat in partea a doua a sezonului. Nu au castigat nimic. M-a deranjat foarte mult acea declaratie a patronului. Nu vorbisem cu nimeni de la FCSB pana in acel moment, mi se pare o lipsa de respect. Multe lucruri nu sunt in regula acolo. Jucatorii sa fie lasati sa joace, antrenorii sa fie lasati sa antreneze. Tinand cont de valoarea jucatorilor din lot ar trebui sa castige titlul an de an", a mai precizat Gardos pentru ProX.



"Gardos? Ce Gardos? Pai ce sa facem cu jucatori care n-au mai jucat de 3 ani? Nu are rost sa discutam de Gardos", a fost declaratia data de Gigi Becali la ProX in ianuarie.