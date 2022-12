Ardelenii pot încheia anul în fotoliul de lider al campionatului dacă se impun în duelul cu nou-promovata Hermannstadt. CFR Cluj va avea însă un meci dificil, în condițiile în care sibienii vin după victoria clară în fața Farului lui Gică Hagi, care se află încă pe primul loc în clasament.

Cristi Balaj anunță schimbări în lotul lui CFR Cluj

Președintele campioanei en-titre, Cristi Balaj, a vorbit despre planurile ardelenilor pentru perioada de mercato din iarnă. Fostul arbitru a dezvăluit că sunt luate în calcul înlocuiri în lotul echipei lui Dan Petrescu, însă că nu există discuții concrete în acest moment.

„Vom trage linie după meciul de azi și vom vedea exact ce jucători vor fi înlocuiți sau vom încerca să înlocuim pentru că trebuie să și putem și în funcție de acest lucru vedem ce decizie vom lua, avem în plan să aducem câțiva jucători.

Au apărut nume în presă dar nu s-a discutat cu unii dintre ei, chiar dacă există posibilitatea nu înseamnă că se va și realiza un transfer atât timp cât nu avem semnăturile tuturor părților”, a declarat Cristi Balaj la PRO Arena.

Titlul rămâne obiectivul ardelenilor: „Vrem să câștigăm campionatul, nu ascundem asta!”

„Avem același număr de jucători ca ceilalți sau poate chiar mai puțini, respectăm același regulament, avem același număr de jucători sau chiar mai puțin decât alte echipe care au jucat un număr mai mic de jocuri decât noi. Lista este de 25, nu avem cum să o modificăm.

Avem jucători pe care i-am ales, am format lista pe care am trimis-o Ligii și celor de la UEFA, din acel număr de jucători am fost obligați să selectăm, o parte au plecat la echipa a doua, alții au plecat la alte cluburi, avem împrumutați la Baia Mare, Bistrița, Alba Iulia. Colaborăm cu echipe care își doresc jucători de la noi, avem și jucători la echipa a doua, dar nu putem folosi mai mulți jucători decât alte cluburi.

Din acest motiv avem acea oboseală acumulată, din cauza oboselii am avut și accidentări și atunci e foarte greu din acest punct de vedere. Ne-am dorit să ne calificăm, ne-am dorit să ajungem în competiția europeană, am vrut să ne calificăm mai departe și am respectat acest lucru, am respectat Cupa României și ne-am calificat în faza următoare, vrem să câștigăm campionatul, nu ascundem asta, am făcut publice aceste lucruri. E în ADN-ul clubului să obțină trofee, nu întâmplător avem și rezultate, dar se muncește și există oboseală și uzură.

Campionatul se joacă în continuare, indiferent de rezultatul acelei partide, am spus asta și o voi spune. Anul trecut a fost mult mai mare diferența și ați văzut că s-a câștigat în ultima etapă titlul”, a adăugat președintele ardelenilor.