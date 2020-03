Scolile din Romania se inchid de maine pana DUPA PASTE! BREAKING NEWS! Se inchide si FOTBALUL pana la finalul sezonului?

Conform Digi 24, scolile se inchid cu efect imediat! Educatia ia pauza de pe 10 martie pana dupa Paste! Invierea e pe 19 aprilie.

Activitatile cu public au fost suspendate de ieri, dupa anuntul lui Raed Arafa, seful Directiei Generale pentru Situatii de Urgenta. Meciurile nu se mai pot disputa cu mai mult de 1000 de spectatori in tribune cel putin pana la 31 martie.

Decizia luata azi arata insa ca preocuparea autoritatilor merge insa mai departe, catre finalul lunii aprilie. In cazul in care epidemia scapa de sub control, tot sezonul de fotbal din Romania poate fi 'ascuns' in spatele portilor inchise!

Si Euro e in pericol! Exista mai multe scenarii in care Campionatul European fie va fi amanat, fie mutat peste un an sau chiar doi.

In italia, se asteapta un verdict oficial al autoritatilor in privinta amanrii campionatului. Cel mai probabil, Serie A va fi oprita timp cel putin pana pe 3 aprilie. Campionatul nu se va mai putea incheia la timp, indiferent de planificarea etapelor ramase de jucat, decat in cazul in care Europeanul e amanat pentru iulie.

Play-off-ul din Liga 1 e programat sa se incheie in weekendul 9-10 mai.

