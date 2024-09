Sare pe rană! MM Stoica i-a transmis două cuvinte lui Dan Șucu după transferul lui Daniel Bîrligea

Finanțatorul celor de la FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea de la rivala CFR Cluj, iar în schimbul său a oferit două milioane de euro. Ardelenii au păstrat și un procent de 15 la sută dintr-un viitor transfer al atacantului.

Înainte de a ajunge la FCSB, Daniel Bîrligea a fost dorit și de Rapid, dar Gigi Becali a făcut o ofertă mai bună pentru Neluțu Varga, astfel că atacantul a ajuns la campioana României.

Mihai Stoica: ”Șucu are două înfrângeri”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a rezumat lupta pentru transferul lui Bîrligea în câteva cuvinte. Spune că Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, are ”două înfrângeri” pe piața transferurilor cu rivalii din Superligă.

”Neluţu Varga are o victorie că l-a luat pe Louis Munteanu, Gigi are şi el o victorie că l-a luat pe Bîrligea, iar Şucu are două înfrângeri. Pentru că ei (n.r. Rapid) au spus că au fost interesaţi, şi de Louis Munteanu, şi de Bîrligea.

Gigi are o victorie şi o înfrângere. Neluţu Varga nu are nicio înfrângere. A jucat o singură partidă, ”apărărea siciliană”.

Îmi era foarte frică că Gigi va da foarte mulţi bani, pentru că, atunci când se activează, este de nestăpânit. Eu în primul rând nu ştiam dacă Bîrligea vrea să vină la noi”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt.

Daniel Bîrligea la FCSB: cifrele transferului

Gigi Becali susține că a plătit mai mult decât se aștepta pentru transferul lui Daniel Bîrligea.

Se pare că Gigi Becali le va achita celor de la CFR Cluj nu mai puțin de două milioane de euro pentru Daniel Bîrligea, în timp ce fotbalistul ar primi un bonus la semnătură de 200.000 de euro. Ardelenii și-au păstrat un procnt de 15% dintr-un transfer ulterior.

Bîrligea va semna un contract valabil pe cinci sezoane, timp în care va încasa lunar un salariu de 25.000 de euro. Gigi Becali i-a stabilit fotbalistului o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.