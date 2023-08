S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Marius Ștefănescu la Rapid! Anunțul lui Dioszegi

Recent, Laszlo Dioszegi a anunțat la Fanatik că Rapid a făcut o ofertă de 500.000 de euro pentru transferul lui Ștefănescu, la care se puteau adăuga alte 200.000 de euro, sumă reprezentând bonusuri de performanță. Totuși, propunerea nu l-a mulțumit pe patronul covăsnenilor.

Laszlo Dioszegi: "Nu mai negociem cu Rapid pentru Ștefănescu"

Dioszegi anunță după negocierile cu Dan Șucu că mutarea lui Ștefănescu la Rapid a picat, iar mijlocașul va rămâne la Sepsi, formație cu care și-a prelungit recent înțelegerea până în 2026.

"Nu mai negociem! Am fost la domnul Şucu, am discutat. Până în decembrie nu vrem să îl vindem pe Ştefănescu fiindcă avem mare nevoie de el.

Am fost la el acasă, m-a primit foarte bine, chiar am avut o discuţie prietenească. Chiar îi mulţumesc că am reuşit să petrecem o oră foarte frumoasă împreună. Dar în momentul de faţă noi aşteptăm până în iarnă să vedem ce se întâmplă", a spus Laszlo Dioszegi, potrivit as.ro.

Liviu Ciobotariu: "Știu că au existat interes din mai multe părți pentru Ștefănescu"

Liviu Ciobotariu a vorbit de eventuala plecare a lui Marius Ștefănescu, unul dintre cei mai valoroși jucători ai trupei din Covasna. Tehnicianul spune că ar vrea ca fotbalistul să ajute echipa și în noul sezon, dar că patronul va hotărî dacă este sau nu de vânzare, în funcție de ofertele sosite pentru acesta.

"Știu că Ștefănescu a semnat un nou contract cu Sepsi, a prelungit înțelegerea actuală. Nu știu dacă există acum oferte pentru el, dar știu că au existat interes din mai multe părți. A fost chiar și o ofertă de la Rapid, dar care nu a satisfăcut cerințele patronului, a fost una prea mică comparativ cu valoarea jucătorului.

Plecarea lui ar fi o mare pierdere pentru echipă, pentru mine, pentru toată lumea, pentru că suntem angrenați acum și în Conference League. Avem și campionatul, o să urmeze și Cupa României. Dacă mai pleacă și Marius... Eu n-aș vrea să plece. Dar, până la urmă, dacă cineva plătește suma pe care o vrea domnul Dioszegi, probabil că i se va da drumul", a declarat recent Liviu Ciobotariu.