S-a ”rupt” în august și iese din calcule până în 2025! Probleme mari la o echipă din Liga 1

Inițial, s-a zvonit că atacantul va sta pe bară aproximativ o săptămână. Ulterior, Markovic a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar timpul efectiv de recuperare se recupera a fi undeva la cinci-șase săptămâni.

Jovan Markovic, OUT până în 2025

Iată că timpul a trecut, iar Marius Măldărășanu, antrenorul lui Jovan Markovic de la FC Hermannstadt, a scos în evidență faptul că vârful va fi indisponibil până la începutul anului 2025.

”Markovic s-a operat, iese mult din cărți, probabil o perioadă mai lungă, până în ianuarie nu-l vom avea”, a spus Marius Măldărășanu.

Jovan Markovic s-a accidentat în Hermannstadt - Slobozia 1-1, iar de atunci a lipsit la cinci partide ale sibienilor: 0-1 vs. Oțelul, 2-1 vs. Botoșani, 2-3 vs. Farul, 2-0 vs. FCSB și 6-2 vs. Poli Iași.

Atacantul este trimis sub formă de împrumut pentru acest sezon de Universitatea Craiova la FC Hermannstadt. Markovic a bifat doar două apariții în noua stagiune: 1-1 vs. Unirea Slobozia și 1-3 vs. ”U” Cluj.

Ce a spus Markovic după ce a ajuns la Hermannstadt, în iulie

”Marko e la noi!

Atacantul român Jovan Marković va evolua în acest sezon pentru #FCH sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova.

Bine ai venit, Marko!”, a anunțat gruparea sibiană.

850.000 de euro este cota de piață a lui Jovan Markovic, potrivit Transfermarkt

”Salut, Sibiu! Sunt Markovic și mă bucur că sunt aici! Forța Hermannstadt”, a fost prima declarație a fotbalistului din postura de jucător al lui Hermannstadt.