Dinamo s-a reunit pentru vizita medicală dinaintea noului sezon, 2024-2025, din Superliga României.

”Startul pregătirilor pentru noul sezon a fost dat în această dimineață, la ora 8:30, la testele medicale programate la Clinica "Chiajna Medical".

Lotul lui Dinamo prezent la reunire

15 jucători dinamoviști au fost prezenți la vizita medicală:

ONCESCU Denis (Concordia Chiajna)

COSTIN Cristian

LICSANDRU Cristian (CS Tunari)

GIAFER Deniz (CS Tunari)

AMZĂR Costin

IRIMIA David

POLITIC Dennis

GNAHORÉ Eddy

BANI Ahmed

BORDUȘANU Antonio

BORCEA Valentin (CS Tunari)

IRIMIA Alexandru

GAVRILĂ Darius (Dinamo U18)

FLORESCU Andrei (Progresul Spartac)

NEAGU Petru

Ce stranieri și veterani continuă la echipă

Convocați la loturile naționale sau învoiți pentru câteva zile de staff-ul tehnic, ceilalți componenți ai lotului dinamovist vor intra în următoarea perioadă în programul de pregătire anunțat de Željko Kopić:

GOLUBOVIĆ Adnan

RAILEAN Dorian

PATRICHE Răzvan

HOMAWOO Josué

MOURA Gabriel

ABDALLAH Hakim

MILANOV Georgi

SELMANI Astrit”, a postat Dinamo pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Golgheterul lui Dinamo și-a luat rămas bun: ”A fost o călătorie infernală!”

Goncalo Gregorio (28 de ani) a fost cel mai bun marcator al lui Dinamo în sezonul recent încheiat (8 goluri, ca Dennis Politic), dar portughezul nu va mai continua la formația bucureșteană.

Dinamo a anunțat despărțirea de Goncalo Gregorio la finalul lunii mari. Tot atunci, ”câinii roșii” au anunțat că vor pleca și Daniel Iglesias, Domagoj Pavicic, Ricardo Grigore, Neluț Roșu și Edgar Ie.

La câteva zile după ce plecarea sa de la Dinamo a fost anunțată, Goncalo Gregorio, golgheterul alb-roșilor din sezonul recent încheiat și-a luat la revedere de la suporterii lui Dinamo și de la foștii săi coechipieri prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

”Așa cum toate poveștile au un început și un final, aceasta a ajuns la sfârșit. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit această șansă, celor doi antrenori și staff-ului tehnic pe care l-am avut și oamenilor care au crezut în mine. A fost o plăcere să joc pentru acest club uriaș, care va rămâne întotdeauna în inima mea.

A fost un sezon dificil, cu o echipă complet nouă și sunt fericit că am jucat peste 40 de meciuri, am marcat opt goluri și am avut două pase decisive pentru a ajuta echipa să își atingă obiectivul.

Le mulțumesc de asemenea celor care m-au primit cu brațele deschise și cu un zâmbet pe față, tuturor suporterilor care sunt mereu acolo pentru echipă și în mod deosebit colegilor mei pe care îi voi păstra în inimă toată viața.

A fost o călătorie infernală! Mersi frumos pentru tot, câine roșu pentru totdeauna”, a scris Goncalo Gregorio într-o postare pe Instagram.