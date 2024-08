Rivaldinho: "Ne vom duce sus!" Atacantul Farului, mesaj clar după "dubla" cu Hermannstadt

Starul meciului a fost brazilianul Rivaldinho, care a reușit să marcheze două goluri.

La finalul meciului, fiul lui Rivaldo a susținut că în ciuda poziției pe care o are în acest moment în clasament, Farul Constanța își va reveni în etapele următoare și se va lupta la vârful clasamentului.

"Sunt foarte fericit că am marcat. Am avut puţine emoţii la sfârşit, dar asta e. Ei au încercat să egaleze, dar e important că cele trei puncte au rămas la Constanţa. Treaba noastră e doar să ne antrenăm, a venit Denis, e un plus pentru echipă. Suntem bucuroşi că a revenit la noi.

Va fi o deplasare grea, UTA e o echipă puternică. Dacă vom începe să legăm victoriile, ne vom duce acolo sus", a spus Rivaldinho la finalul meciului.

Farul Constanța - FC Hermannstadt, 3-2

Gazdele au deschis scorul repede prin Rivaldinho (minutul 7), stabilind scorul pauzei, 1-0. În partea a doua, sibienii au restabilit egalitatea după doar trei minute, însă constănțenii au preluat conducerea încă o dată, prin Grigoryan, în minutul 52, iar Rivaldinho a făcut "dubla" cinci minute mai târziu. Iancu a redus din diferență în minutul 83 și a stabilit scorul final 3-2.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul opt în clasament, cu șapte puncte, în timp ce FC Hermannstadt se află pe 14, cu cinci puncte.

Etapa următoare, Farul Constanța se va deplasa la Arad, pentru meciul cu UTA, programat luni, de la ora 22:00. De partea cealaltă, FC Hermannstadt va primi vizita campioanei FCSB, duminică, ora 22:00.