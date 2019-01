Prima reactie a lui Becali dupa scandalul BOMBA de Revelion: "Il bateam cu o mana, il bateam cu mana lui, i-am dat interzis in Poiana! Nici n-a mai venit la Revelion!"

Gigi Becali s-a certat cu fostul ginere al lui Basescu in Poiana Brasov, chiar inainte de Revelion.

Cei doi ar fi fost la un pas de bataie, conform CanCan.

Becali are versiunea lui de evenimente. Spune ca Ionescu nici macar n-a mai avut curajul sa vina la petrecerea de Revelion dupa confruntarea cu patornul FCSB.

"Il bat cu o mana, nu-mi trebuie doua maini. Daca vreau, il bat chiar cu mana lui. Dupa incident, a si plecat, i-am dat interzis sa mai stea in Poiana Brasov. I-am zis ca nu mai sta in Poiana! A si plecat, nici n-a mai venit sa faca Revelionul. Un maimutoi, ma batea el pe mine... Nu am avut niciun bodyguard", a spus Becali la Romania TV.