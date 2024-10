În meciul decisiv din preliminariile pentru EURO 2025, România a învins Elveția, scor 3-1. Ianis Stoica, autor al unei duble, a fost în formă maximă.

După meci, atacantul care evoluează la FC Hermannstadt a trimis săgeți către fosta echipă la care a jucat, U Cluj, iar Ioan Ovidiu Sabău a venit cu o replică pentru fotbalist.

"S-a discutat despre acest subiect, despre Ianis, atâta timp. Trebuie să îţi asumi. Dacă ai deschis acest subiect, trebuie să fi bărbat, să îţi asumi şi să spui toate lucrurile cum au stat.

Euforia, a dat două goluri, lipsa de experienţă ... în continuare îl respect, îl felicit, a jucat foarte bine, a şi înscris două goluri, dar încă este imatur, din punctul meu de vedere, nu era momentul ca el să vină cu astfel de declaraţii.

E un subiect ... ar trebui cinci minute să îi dedic lui Ianis, cinci minute să spun tot istoricul şi ce s-a întâmplat. Deocamdată trebuie să treacă prin anumite etape, să se maturizeze ca jucător şi ca om şi atunci am să îi dau un răspuns. Deocamdată mă limitez şi nu vreau iar să discut, să fac un subiect atât de important.

Repet, îl respect, îl consider un jucător talentat, un jucător de viitor, a făcut un meci foarte bun şi îl felicit pentru califcare şi îi urez mult succes.

(n.r. Dacă îl afectează declaraţiile lui Ianis Stoica) Nu, ştiu cum au stat lucrurile şi când e un alt adevărat nu are niciun rost. Pentru ce să mă consum? E puţin adevăr din ce a spus el şi atunci nu îl iau în considerare", a declarat tehnicianul în cadrul unei conferințe de presă.

Ce a declarat Ianis Stoica după victoria României U21

"Am făcut alegeri... şi când am plecat de la U Cluj s-a vorbit, că nu ştiu ce... Ca să zic acum adevărul, am fost scos din echipă în cantonament. Nu am fost absolut deloc respectat şi de asta am plecat de la U Cluj. Nu vreau să arunc cu noroi, s-a aruncat mult în mine.

Am vrut să vorbesc despre asta, a fost o alegere înţeleaptă şi mă simt foarte bine la Sibiu. Dar acum simţeam că e momentul să vorbesc şi despre mine un pic. Consider că trebuie să mi se dea mai multă încredere", a spus jucătorul.