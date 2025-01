Giuleștenii își doresc însă ca fundașul să ajungă în lotul lui Marius Șumudică încă de pe acum, iar jucătorul este în asentimentul alb-vișiniilor.

Viorel Moldovan: ”Cedarea lui Omar El Sawy iese clar din discuție!”

Cu toate acestea, cei de la Sepsi refuză vehement și nu vor să renunțe la Ciobotariu fără să primească o sumă importantă în schimbul lui.

De altfel, Attila Hadnagy, directorul general al covăsnenilor, a transmis că, pentru ca Sepsi să renunțe la Ciobotariu, Rapid trebuie să îl cedeze definitiv pe Omar El Sawy și să plătească încă 100.000 de euro.

Viorel Moldovan, președintele lui Rapid, a argumentat că iese din discuție un astfel de scenariu și nu se pune problema ca giuleștenii să plătească o sumă atât de mare pentru un jucător aflat în ultimele șase luni de contract.

”Sper să ajungem totuși la un numitor comun, să găsim o soluție rezonabilă, echilibrată pentru ambele cluburi. Dar varianta propusă de ei, cu cedarea lui Omar El Sawy, iese clar din discuție!

Nu se pune problema, nu putem să plătim o sumă atât de mare pentru un jucător aflat în ultimele 6 luni de contract. Fiindcă se știe, noi am dat pe El Sawy o sumă importantă. Deci nu avem cum să fim de acord cu pretențiile lor. Am văzut ce a spus și Ciobi, că e deja cu gândul la Rapid, dar nu pot eu să comentez ce zice el. E clar că e într-o situație delicată.

E un jucător valoros, noi ni-l dorim, știu că e cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt, dar așa e în fotbal. Spre norocul nostru și ghinionul lor, e în ultimele 6 luni de contract și acum nu are niciun rost să discutăm cum ar fi fost lucrurile într-o altă situație”, a spus Viorel Moldovan, conform GSP.ro.

Ce a spus Denis Ciobotariu despre situația sa

”S-au tot pus tot felul de întrebări, s-a confirmat de dinainte. Lumea se aștepta să iau această decizie, a venit normal, mi s-a părut cea mai bună decizie, am avut și alte oferte, și din afară, și din Superligă, dar am ales Rapid pentru ceea ce este și pentru ceea ce cred că va deveni. Cred că va deveni un club care în viitor se va bate la titlu an de an.

E o situație ciudată, am zis că îmi doresc să fac acest pas către Rapid, poate și în subconștient gândul meu e acolo, chiar dacă sunt profesionist, am venit aici, joc meciurile, nu am creat probleme sau chestii de genul ăsta, dar cred că ar trebui să se rezolve.

Nu știu ce să vă zic, nu e treaba mea. Eu cred că se va rezolva, pentru că am avut și o discuție. Mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea lui Sepsi și dânșii mi-au spus că în cazul în care voi lua decizia să plec, nu vor fi probleme, mă vor lăsa să plec”, a spus Denis Ciobotariu la Digi Sport.