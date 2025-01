Giuleștenii și-l doresc pe fundaș încă din această iarnă, însă covăsnenii refuză categoric și cer o sumă importantă ca acest lucru să se întâmple: fie 300.000 de euro, fie cedarea definitivă a lui Omar El Sawy.

Denis Ciobotariu: ”Cei din conducerea lui Sepsi mi-au spus că, în cazul în care voi lua decizia să plec, nu vor fi probleme, mă vor lăsa să plec!”

Între timp, Denis Ciobotariu a mers în cantonament alături de Sepsi, însă a recunoscut că gândurile sale sunt la gruparea giuleșteană. Fundașul a explicat de ce a ales Rapidul și le-a cerut public celor din conducerea lui Sepsi să rezolve această situație.

”S-au tot pus tot felul de întrebări, s-a confirmat de dinainte. Lumea se aștepta să iau această decizie, a venit normal, mi s-a părut cea mai bună decizie, am avut și alte oferte, și din afară, și din Superligă, dar am ales Rapid pentru ceea ce este și pentru ceea ce cred că va deveni. Cred că va deveni un club care în viitor se va bate la titlu an de an.

E o situație ciudată, am zis că îmi doresc să fac acest pas către Rapid, poate și în subconștient gândul meu e acolo, chiar dacă sunt profesionist, am venit aici, joc meciurile, nu am creat probleme sau chestii de genul ăsta, dar cred că ar trebui să se rezolve.

Nu știu ce să vă zic, nu e treaba mea. Eu cred că se va rezolva, pentru că am avut și o discuție. Mă înțeleg foarte bine cu cei din conducerea lui Sepsi și dânșii mi-au spus că în cazul în care voi lua decizia să plec, nu vor fi probleme, mă vor lăsa să plec.

Denis Ciobotariu: ”Toată lumea de la Rapid m-a dorit!”

Am văzut că s-au scris niște sume, nu știu de unde au apărut, dar nu asta e important, important e ceea ce fac pe teren. Am vorbit cu destul de multe persoane de acolo. Repet, mă bucur și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales Rapid, acolo m-a dorit toată lumea, de la conducere, la antrenor, mă înțeleg foarte bine și cu jucătorii, am fost colegi și în alte părți cu ei.

Nu știu (n.r. Cum a ajuns să fie atât de dorit în Superligă), prin evoluțiile mele. Cred că și acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu am explodat mai repede, mi-au lipsit jocurile. Cred că prin această serie de multe meciuri, am prins experiență, maturitate în joc, iar restul au venit de la sine. Nu știu (n.r. ca Rapid să devină campioană sezonul următor), sper, cred că va fi posibil”, a spus Denis Ciobotariu la Digi Sport.