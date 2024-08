Denis Alibec a petrecut stagiunea precedentă la Muaither SC, în Qatar, după ce a încheiat sezonul 2022/23 alături de Farul, cu care și-a trecut în CV un nou titlu de campion al SuperLigii României.

Regretul lui Denis Alibec: ”Nu trebuia să plec de acolo”

La Farul a petrecut și o parte din juniorat, în 2006-2008. Ulterior, a ajuns la Inter, unde, la echipa Primavera, a strâns 48 de apariții: 24 de goluri și aproape 3000 de minute înregistrate.

La prima echipă a ”nerazzurrilor”, Alibec a evoluat doar în două meciuri. Atacantul a menționat că, dacă ar fi să dea timpul înapoi, nu ar fi părăsit gruparea din capitala Italiei, ci ar fi rămas să se lupte pentru un post la prima echipă.

”(n.r. Ce ai schimba dacă ai putea?) În primul rând, nu aş pleca din Italia de la Inter pentru că acolo am învăţat cam tot ce ştiu despre fotbal şi cred că mai aveam multe de arătat acolo.

Inspiraţia în a lua decizii (n.r. mi-a lipsit). Aveam de ales între împrumut în Belgia sau a rămâne rezervă la Inter şi cred că trebuia să rămân, pentru că după ce am plecat eu, au plecat majoritatea atacanţilor şi cred că aveam o şansă mare să joc la Inter”, a spus Alibec, potrivit OrangeSport.

Denis Alibec: ”M-au dorit majoritatea cluburilor din România!”

”Trebuie să ne mulțumim cu un punct. De mine nu sunt atât de mulțumit, pentru că am avut acea ocazie când puteam să scap singur cu portarul. Cred că mai am nevoie de timp să fiu în cea mai bună formă. Plecăm cu un punct, chiar dacă am controlat 90 de minute, dar e important că nu am pierdut.

Avem o echipă foarte bună, suntem talentați, dar cred că mai avem nevoie de un impuls, să avem încredere în noi.

Să primești un gol așa din nimic e cel mai frustrant. M-au dorit majoritatea cluburilor din România, dar am spus că o să mă întorc doar la Farul și m-am ținut de promisiune. Aici ești în văzul selecționerului, e important să câștigăm, să facem meciuri bune, doar așa putem ajunge la națională”, a spus Denis Alibec după UTA - Farul 1-1.