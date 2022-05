Reghecampf a răbufnit: "Mă plătește pe mine domnul Burleanu de la FRF? Eu pot să fiu dat afară!"

În ciuda victoriei și a calificării, Laurențiu Reghecampf a fost un car de nervi la finalul partidei de pe Stadionul Ion Oblemenco.

Reghecampf a răbufnit după calificarea în Conference League

Antrenorul Universității Craiova a criticat în termeni duri regulamentul din Liga 1, care prevede ca locul 3 să dispute un baraj pentru ultimul loc care duce în Conference League cu ocupanta locului 7 sau 8.

Reghecampf spune că a resimțit o presiune uriașă înaintea meciului cu FC Botoșani și recunoaște că putea fi dat afară în cazul în care ar fi ratat calificarea în Conference League.

"Încerc să fiu politicos. Nu știu dacă mai are rost să spun ceva, dar anul ăsta ni s-a întâmplat nouă, probabil anul viitor se va întâmpla altora. Mi se pare cea mai mare tâmpenie! O echipă care se luptă un an de zile, joacă 40 de meciuri la un stres incredibil, termină pe locul 3 și trebuie să joace un asemenea baraj. Ba mai mult, nici măcar nu joci cu locul 7, ceea ce s-a stabilit. Dacă a câștigat Cupa României locul 7, ce rost mai are să joc cu locul 8? Joc cu o echipă care joacă cu Clinceni, Mediaș și în ultimul meci stau să pot fi dat afară, jucătorii să fie eliminați, poate prinzi un meci prost, nu mi se pare ok. Pot să fiu plătit de domnul Burleanu de la FRF? Sunt cumva antrenorul naționalei? Nu, sunt antrenorul Universității Craiova. Dacă pierd un meci în seara asta, probabil nu mai sunt antrenor. Dar de ce? Ok, anul ăsta ni s-a întâmplat nouă, dar la anul probabil va fi altă echipă.

Se întâmplă să ai o zi proastă, îți iau un jucător cartonaș roșu și pierzi un asemenea meci. Tot ce ai muncit într-un an se pierde într-un meci. Cu ce ajută fotbalul românesc că se duce în cupele europene locul 8? O echipă fără buget, nu are echipă, nu își dorește lucrul ăsta. Le dăm șansa unor echipe care nu își doresc lucrul ăsta Play-out e play-out. Ok, pune-mă să joc cu o echipă de pe locul 4, din play-off, care își dorește, a investit, are bugete mai mari. N-avem cum să facem așa ceva. Pentru mine a fost foarte multe stres și cred că degeaba. Dacă gândesc la rece, a fost degeaba. Probabil oamenii din afară văd acest lucru foarte ușor. Eu nu o văd așa, în fotbal se poate întâmpla orice.

Muncim un an de zile, avem de îndeplinit un obiectiv și ajungem la sfârșitul campionatului. Dai posibilitatea unei echipe să joace cu Universitatea Craiova și să joace în cupele europene? Dar ei nu vor, n-au bani, n-au buget, li s-a dat un cadou să joace în cupele europene.

Sunt sigur că urmează o perioadă grea și pentru echipa națională, dar oamenii de la FRF și LPF trebuie să se întâlnească și să schimbe ceva înainte de următorul campionat. Dă bani mai mulți pentru locul 7, dar nu ne lua șansa de a juca în cupele europene", a spus Reghecampf.

De asemenea, Laurențiu Reghecampf a anunțat că își dorește să rămână la Universitatea Craiova, însă va avea o discuție cu patronul Mihai Rotaru în scurt timp.

"Eu am un contract pe doi ani și v-am spus mereu. Mă repet. Îmi doresc enorm de mult să duc la capăt contractul și să iau campionatul cu Craiova. Vom vedea ce vom stabili în următoarele zile.



Avem o întâlnire cu patronul echipei, trebuie să ne gândim la câțiva jucători care să întărească echipa, să încercăm să ridicăm nivelul pe care îl avem în momentul de față, iar cei care vin să aducă un plus față de ce este acum", a mai spus Reghecampf.