"Realitatea e ca am facut un meci extraordinar" / "Nu poti rupe echilibrul astfel!" Reactii total diferite ale lui Gica Hagi si Edi Iordanescu dupa partida

Astra 0-2 Viitorul // Cei doi antrenori au avut stari diametral opuse la finalul partidei.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Antrenorul celor de la Viitorul, Gica Hagi, si-a felicitat echipa pentru succesul de la Giurgiu.

"Realitatea e ca am facut un meci extraordinar. Am facut o prima repriza fantastica, puteam sa marcam mai multe goluri. Per total, cred ca victoria e muncita. Am avut calitate, ne-am luptat, dar eu zic ca avem mult talent si am dovedit ca meritam sa fim in play-off. Felicitari Astrei, a jucat mai bine decat noi in repriza secunda.



Am vorbit cu Virgil Ghita (n.r. - marcatorul primului gol al Viitorului), nu ii dadusem inca oportunitatea de a juca. Normal, trebuie sa joace Hodorogea, dar sunt jucatori similari. Merita sa joace, trebuia sa vina si momentul lui.



Am vorbit cu jucatorii de la nationala U19. Le-am spus sa se uite in fata. O sa aiba atatea momente frumoase in viata, dar trebuie sa uite ce s-a intamplat. Sunt talentati, invata multe si trebuie sa devina jucatori extraordinari" a declarat Gica Hagi la Telekom Sport.

De partea cealalta, Edi Iordanescu a acuzat si pauza competitionala, dar si arbitrajul dupa infrangere. Iordanescu Jr considera ca eliminarea lui Florentin Matei nu a fost una corecta.



"Perioada de intrerupere de 3 saptamani a fost una foarte grea. Clima a fost de asa natura incat ne-am antrenat in niste conditii foarte proaste. Au fost niste speculatii care au stricat atmosfera din lot. Noi am ajuns aici cu munca multa si cu o stare de spirit benefica progresului. Sunt si momente in care nu pot tine de cald doar cuvintele mele. Eu stiu ce a fost in vestiar in aceste saptamani.



Am fost sezonul asta o echipa care de obicei propuneam o buna organizare de joc. Astazi nu ne-a iesit. Prima repriza a apartinut in totalitate Viitorului. A urmat si acel moment, al eliminarii lui Florentin Matei. Nu poti rupe echilibrul in minutul 40 pentru asa ceva. Uitati-va la Dragus care trebuie sa fie eliminat. Au existat mai multe decizii ciudate. Al doilea lor gol a fost marcat dintr-o pozitie de ofsaid.



In repriza secunda am intors soarta jocului. Am avut niste ocazii extrem de mari. Nu s-a vazut omul in minus. Nu vom digera usor aceasta infrangere" a spus Edi Iordanescu.