Reacție dură după FCSB - Nordsjaelland: "Compagno, ciocul mic! Dacă le dădeai buletinele nu știau cum îi cheamă"

FCSB a jucat din minutul 59 cu un om în plus, după ce de la Nordsjaelland a fost eliminat Nagalo, pentru cumul de cartonașe galbene. Totuși, vicecampioana României nu a reușit să expedieze niciun șut pe poartă, iar danezii au lovit transversala în prelungiri.

Dumitru Dragomir: "Noi vedem valoarea FCSB în România. Pe plan internațional, mai mult de 2-3 jucători nu are"

Dumitru Dragomir consideră că rezultatul pentru FCSB este unul bun, având în vederea valoarea echipei daneze. Fostul președinte al LPF consideră că Andrea Compagno nu trebuia înlocuit, însă critică reacția nervoasă a italianului din momentul înlocuirii.

"E vorba de valoarea echipei lui Becali, care e inferioară nordicilor. Trebuie să recunoaștem. FCSB a jucat bine aseară având în vedere adversarul. Legat de Compagno, educația fotbalistică spune că te schimbă antrenorul în minutul 2 sau 90, te duci pe bancă și mergi pe blat, că n-ai încotro. Ciocul mic!

Pentru nimic în lume nu făceam schimbarea asta, dar n-a prevăzut nici el că vor rămâne ăia în 10 oameni. Nici Compagno n-a avut nicio treabă. În afară de căpitanul de echipă și de Popescu, aveau ăia câte o viteză, două mai mult decât ei. Singurii competitivi, cei doi plus Chiricheș, care au jucat bine ieri.

Noi vedem valoarea FCSB în România. Pe plan internațional, mai mult de 2-3 jucători nu are. Pentru fotbalul românesc nu e umfată, dar pentru performanța de afară, da, sigur, e umflată. Are portar competitiv de cupele europene, are doi mijlocași tari de tot și o să-l vedeți în viitor și pe Pantea, vine tare pe turnantă piticul ăsta. Valoarea danezilor este peste cea a FCSB.

Compagno va rămâne pentru că FCSB are nevoie de un vârf de atac, care să se bată. Vorbesc pentru campionatul românesc. Pentru afară e prea lent pentru jocurile internaționale. Eu nu l-aș fi schimbat pentru nimic în lume. Un singur antrenor principal face schimbările, Gigi. Trebuie moral de competiție mare. Dacă le dădeai buletinul în mână, nu știau cum îi cheamă. Nici Vali Gheorghe, nici Compagno", a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.

Returul dintre Nordsjaelland și FCSB va avea loc în Danemarca, joi, 17 august, de la ora 19:30.

Dacă va trece de danezii de la Nordsjaelland, FCSB se va duela cu învingătoarea din duelul Sabah Baku - Partizan Belgrad. În manșa tur, azerii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu.

Sabah Baku, vicecampioana din Azerbaidjan, s-a impus grație dublei fundașului bosniac Bojan Letic. Apărătorul stânga a marcat în minutul 70, respectiv 74, iar azerii au ratat un penalty în minutul 69 prin Isayev.