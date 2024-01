Reacția vehementă a lui Dan Șucu despre 'mutarea' lui Adrian Mutu la CFR Cluj: "Chiar mă gândeam cum e viața"

Patronul ardelenilor a subliniat că Adrian Mutu va prelua banca tehnică. Antrenorul a fost demis recent de Neftchi Baku și se afla liber de contract până în acest moment.

"Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor", a spus Neluțu Varga, potrivit iamsport.ro.

Cum a comentat Dan Șucu mutarea de la CFR Cluj

Patronul de la Rapid, echipă de la care Adrian Mutu a plecat la Neftchi Baku în vară, a declarat că nu este încântat de acest 'transfer'.

"Nu-mi convine. Recunosc, nu-mi convine că Mutu se duce la CFR Cluj. Chiar mă gândeam cum e viața.

În vară era antrenorul Rapidului și-acum îl vom avea adversar. Da, e o situație ciudată, ca să zic așa, să jucăm împotriva lui Mutu, dar asta e viața, ăsta e fotbalul.

Vedeți dumneavoastră ce întorsături spectaculoase sunt de situație? Dar Mutu este un antrenor pe care eu l-am apreciat mereu. A făcut o treabă foarte bună.

Va fi ciudat să-l vedem în postura de adversar al Rapidului. Și mai e un lucru important, chiar dacă s-au schimbat mulți jucători la noi. Mutu totuși e un tehnician care cunoaște Rapidul. De-aia v-am spus că sincer nu prea îmi convine că s-a dus la CFR", a declarat Dan Șucu, potrivit Fanatik.