După remiza de pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, echipa lui Anton Petrea a urcat în clasamentul Superligii pe locul nouă, cu 30 de puncte după 26 de etape. Chindia a înregistrat, în acest sens, al nouălea rezultat de egalitate din campionat.

Reacția lui Toni Petrea după ce Chindia a „smuls” un punct cu 'U' Cluj: „Paradoxal!”

Tehnicianul dâmbovițenilor a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că prima repriză a fost extrem de slabă, dar, pe parcurs, echipa și-a revenit și a reușit să culeagă un punct de la Ploiești.

„O partidă frumoasă, cu o primă repriză mai puțin reușită din partea noastră, în care am primit și un gol. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce am intrat așa timorați, cel puțin în primele minute. Repriza a doua a început la fel de prost, am primit un gol destul de repede, însă pe parcurs, lucurile s-au schimbat. Paradoxal, după 0-2, am devenit mai încrezători, am pus în pericol poarta și am ratat câteva ocazii. E un punct câștigat în ultima secundă, dar meritat

O fază pe care nici nu am văzut-o, nu comentez arbitrajul și cât de mult ajută VAR-ul. Mi s-a spus că la o fază de offside, arbitrul nu trebuie să vină la monitor. Mi s-a spus că, la primul lor gol a fost offside. Azi am avut poate cea mai slabă primă repriză, o să ne gândim de ce, pentru că în repriza a doua am arătat altfel, și tactic, și fizic, și ca atitudine și încredere.

Nu, principalul nostru obiectiv e salvarea, nu vrem să ne îmbătăm cu apă rece. Sunt echipe puternice și în partea a doua a clasamentului, nu renunță. Când nu câștigi tu, e greu să stai la mâna rezultatelor. Mă interesează rezultatele noastre și vrem să ne clasăm pe o poziție cât mai convenabilă. Mergem la Rapid, e o atmosferă frumoasă, chiar o să vorbesc cu băieții să se bucure de fotbal, pentru că acolo e o atmosferă care te face să te simți fotbalist”, a spus Toni Petrea după meci.

Chindia Târgoviște - 'U' Cluj

Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 44, iar Ze Gomes a majorat diferența în partea a doua a meciului, imediat după ce echipele au revenit de la vestiare, în minutul 51.

Gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Cristian Neguț a redus din diferență în minutul 64 din penalty. În prelungiri, Dejan Boldor a restabilit egalitatea (minutul 90+5) într-un final de vis pentru Chindia.