Întâmplarea a avut loc în a doua repriză, după ce Cristian Chira, mijlocașul de 22 de ani al Oțelului, a suferit o accidentare gravă și a fost transportat la ambulanță.

În încercarea de a afla mai multe detalii despre starea fotbalistului, reprezentanții presei au fost abordați agresiv de către Rareș Pop, care a fost confundat inițial cu un oficial al echipei gălățene.



Rareș Pop, purtând o legitimație aparent oficială, a avut o reacție neașteptată și violentă în momentul în care jurnaliștii s-au apropiat de ambulanță pentru a obține informații despre starea lui Cristian Chira.

Agentul FIFA i-a bruscat pe aceștia și i-a amenințat, încercând să îi oprească să filmeze și să documenteze accidentarea. Scandalul a luat amploare, iar gestul impulsiv al lui Pop a stârnit indignare în rândul celor prezenți.



Rareș Pop își cere scuze: „A fost o reacție anormală”



La mai puțin de 24 de ore de la incident, Rareș Pop și-a prezentat scuzele pentru comportamentul său.



„Vreau să încep prin a încep prin a îmi cere scuze pentru evenimentul petrecut ieri seară. I-am transmis scuzele mele și în privat, regret profund, a fost o reacție anormală. Nu-mi stă în caracter, am mai trecut prin situații tensionate și le-am trecut cu calm. Era o învălmășeală, era o situație de stres. Nu mai știu fiecare eveniment produs, regret și îmi cer scuze”, a declarat Pop, la Digi Sport.



Agentul a explicat că nu deținea o legitimație oficială din partea clubului Oțelul, ci doar un badge de acreditare mai vechi. De asemenea, Pop a precizat că intenția sa a fost de a proteja intimitatea jucătorului în acel moment critic, dar a recunoscut că a gestionat situația într-un mod nepotrivit.



"În momentul în care Chira s-a accidentat, el fiind jucătorul reprezentat de mine, am coborât repede la ambulanță. Atunci am fost sunat de mama lui, ea plângea în hohote și încercam să o calmez. I-am spus că mă duc să-l încurajez pe Cristi, iar în momentul respectiv, într-o situație de stres, am reacționat cum nu trebuia. A fost o reacție la cald pe care nu trebuia să o am.



Am văzut că s-a vorbit și pe tema aceasta. Nu sunt oficial al clubului, nu am primit de la niciun oficial de la club vreun badge (n.r. legitimație). Aveam o acreditare de mai de mult, este un simplu badge de acreditare.



Nu am fost oprit de jandarmi, probabil am fost sancționat în listă. Îmi asum orice sancțiune. Mai mult nu pot să fac. Sper ca timpul să demonstreze cum sunt eu ca persoană și vreau să știe toată lumea că eu nu sunt așa. Cu siguranță nu se va mai repeta.



Eu le-am spus să nu mai filmeze în ambulanță, pentru că există dreptul la viața privată. Intenția mea a fost cea de a proteja intimitatea jucătorului", a mai spus Rareș Pop.



După ce incidentul a fost adus în atenția publicului, Jandarmeria Română a luat măsuri imediate împotriva lui Rareș Pop.

Agentul FIFA a primit o interdicție de un an pe toate stadioanele din România și o amendă în valoare de 500 de lei. Pop a declarat că va respecta orice sancțiune și că dorește ca, în timp, oamenii să înțeleagă că incidentul nu reflectă adevărata sa personalitate.



„Vreau să spun că respect ceea ce fac jurnaliștii, sunt convins că au un rol important în societate. Trebuia să mă comport altfel. Orice sancțiune va fi aplicabilă, eu o voi respecta”, a adăugat Rareș Pop, în încheierea intervenției sale.