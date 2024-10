Spurs a primit vizita olandezilor în etapa #3 din Europa League joi seară, pe ”Tottenham Hotspur Stadium”. La capătul celor 90 de minute, londonezii au înregistrat toate cele trei puncte.



Reacția lui Radu Drăgușin după ce a fost integralist în Tottenham - AZ Alkmaar



Radu Drăgușin a fost integralist în Europa League. După meci, portalul FlashScore l-a punctat pe internaționalul român cu nota 7.4 în urma evoluției sale.



Stoperul a fost prezent și la flash-interviu după confruntarea de la Londra. Drăgușin a precizat că e încrezător în forțele clubului pe plan european și speră să câștige și următoarea partidă.



”O victorie foarte importantă. Sunt încrezător că ne vom descurca foarte bine în acest sezon de Europa League. Aveam nevoie de acest meci fără gol primit după greșeala pe care am făcut-o în primul meci. Continuăm să muncim. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun, au pus presiune pe noi, au ținut de minge, și noi a trebuit să-i presăm pe toată durata partidei.



Dar, per total, cred că am făcut un joc bun. După cum am spus, trebuie să obținem mai multe victorii și să continuăm pe aceeași linie. Avem niște tinere talente grozave care provin din echipa noastră, care cresc în fiecare zi. Astăzi au arătat că merită să joace pentru Tottenham.



(n.r. despre meciul cu Galatasaray) Știm că vom întâlni o echipă bună, pe un stadion greu. Dar, așa cum am spus, încercăm să ne facem jocul și sperăm că vom câștiga”, a spus Drăgușin, potrivit CBS Sports Golazo.



Florin Manea: "Nu se pune problema ca Radu Drăgușin să plece de la Tottenham"



În ultima perioadă, după ce Drăgușin nu a mai prins minute la Tottenham, în presa internațională au apărut speculații potrivit cărora fundașul ar lua în calcul o revenire în campionatul Italiei, Napoli fiind clubul interesat de serviciile sale. Totuși, Florin Manea exclude o plecare a lui Radu de la Tottenham.



"Eu nu cred că Tottenham vrea să-l lase să plece, nu cred că este momentul pentru el. Aa, bun, ne-am gândi dacă nu joacă niciun meci până în iarnă, dar el nu e nici genul care să dea bir cu fugiții. El e un tip care luptă, care se ambiționează și învață din greșeli.



Radu și-a dorit mult să meargă în Anglia. Normal, în Italia este cunoscut, iar Napoli este o echipă care se bate la campionat și are un antrenor mare, Conte, care a demonstrat. Nu pot să spun că nu ar fi benefic pentru Radu, dar în momentul de față nu ne gândim la nicio plecare. Suntem onorați de interesul celor de la Napoli, dar pentru moment el joacă la Tottenham, mai are încă șase ani de contract, deci nu se pune problema", a mai spus Florin Manea.