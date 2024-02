Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #24 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a beneficiat de toate cele trei puncte.

Reacția lui Ivaylo Petev după ce Universitatea Craiova a câștigat primul meci după două luni

Pentru olteni a fost prima victorie după o secetă de două luni. Universitatea Craiova a câștigat ultimul meci pe 5 decembrie, în Cupa României, împotriva Farului Constanța cu 4-0.

Ivaylo Petev, antrenorul oltenilor, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat că s-a enervat la eroarea comisă de Markovic din prima repriză, când Debeljuh a speculat greșeala și a deschis scorul.

”Am oferit primul gol adversarilor. E bine că ne-am revenit. În repriza a doua am încercat să construim, am realizat două-trei faze. Meciul a fost deschis. Ei puteau înscrie la 1-1. Dar în cele din urmă noi am câștigat cele trei puncte.

Trebuie să muncim mai mult să arătăm mai bine pe viitor. E bine că am arătat spirit și că am câștigat trei puncte. Prefer să câștig meciul decât să pierd puncte.

M-am enervat (n.r. la greșeala lui Markovic). Pentru noi nu e bine deloc, am oferit foarte multe goluri. Dar e bine că ne-am revenit. Cred că putem juca și cu mai multă încredere”, a spus Ivaylo Petev după meci.

Sepsi OSK - Universitatea Craiova 1-3

Gabriel Debeljuh a deschis scorul în minutul 33, iar Jovan Markovic și-a rescumpărat greșeala de la golul covăsnenilor în minutul 45+2, restabilind egalitatea.

În repriza secundă, Elvir Koljic a fructificat o lovitură de la 11 metri cu un șut violent la vinclul porții în minutul 74, iar Alex Crețu a închis tabela de marcaj în minutul 84.