Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Louis Munteanu a semnat cu CFR Cluj: ”Un mincinos”

Gigi Becali l-a vrut pe atacantul de la Fiorentina și a trimis o ofertă de transfer de două milioane de euro, dar nu a primit un răspuns din partea fotbalistului, astfel că FCSB s-a reorientat.

CFR Cluj a trimis o ofertă de 2,5 milioane de euro și a bătut palma cu Fiorentina pentru transferul definitiv al atacantului român, spre nemulțumirea lui Gigi Becali.

Patronul de la FCSB a reacționat după ce a aflat că rivala din Gruia i-a ”suflat” atacantul și a pus tunurile pe impresarul acestuia, Pietro Chiodi. Gigi Becali mai spus că CFR Cluj a făcut ”cel mai tare transfer”.

Gigi Becali a reacționat după transferul lui Louis Munteanu

”Ce să fac? Dacă l-am pierdut pe Munteanu, asta e, îl ia ăla care e mai bogat, nu? Înseamnă că e bogat mare, dacă dă 3 milioane de un jucător. Înseamnă că i-a dat și lui Munteanu 400.000, 500.000, 600.000.

Bă tată, eu cred că merită banii, depinde. Dacă îl luam eu, îl luam să îl vând. Eu cred că merită, dar eu nu sunt dispus să risc 3-5 milioane pe un jucător. Nu îmi pare rău că l-a luat CFR. Eu deja renunțasem până să îl ia CFR. Am făcut ofertă de două milioane ca să îi ridic prețul. Eu nu dădeam două milioane. Făceam si de două milioane jumate dacă era nevoie. Eu am ridicat sumele.

Păi ce să fac, mă? Măcar să îi curăț de bani. Ca să pot să îi bat, trebuie să îi curăț de armament. În lupta asta trebuie să ai o strategie, e război. Și cu Șucu sunt prieten, suntem frați, dar la fotbal e război.

Dar asta să știți sigur, de ridicat, am ridicat muniția. Am zis că dacă tot îl iei, măcar să te curăț. Eu zic că e cel mai tare transfer, jos pălăria. Și Pietro Chiodi e mincinos, că a zis că ultima dată mă va suna pe mine. Eu dădeam 200.000 (n.r. salariu), probabil că ei au dat 400.000. Plus 200.000 la semnătură, deci sunt 3 milioane.

Cu tot contractul înseamnă 5 milioane. Eu zic că merită. Nu putea nimeni să îl ia în fața mea, dar care e treeaba? Eu nu zic că merită acum, e investiție pentru viitor. Nu e el acum marele fotbalist, eu îl luam pentru 2-3 ani. Eu ziceam că îl iau și îl las la Hagi, îl luam peste doi ani ani. Eu cred că poate lua și 10 milioane pe Louis Munteanu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.

Louis Munteanu a fost cumpărat de Fiorentina în septembrie 2020, de la FC Viitorul, pentru 1,7 milioane de euro. A petrecut doi ani la formația de tineret a italienilor, unde a marcat 13 goluri în 40 de apariții, însă nu a debutat la prima echipă. Ulterior, Gică Hagi l-a împrumutat două sezoane la rând.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Dan Petrescu (confirmat)

Veniri - Leo Bolgado (Leixoes / 500.000 de euro), Meriton Korenica (Manisa FK / 400.000 de euro), Anton Kresic (HNK Rijeka / 400.000 de euro), Virgiliu Postolachi (Grenoble / 200.000 de euro), Andrei Artean (Apollon Limassol / gratis), Simao Rocha (Pacos Ferreira / gratis), Mohamed Kamara (Hapoel Haifa / gratis), Armend Thaqi (FC Ballkani / gratis), Adrian Păun (Hapoel Beer Sheva / gratis), Kalifa Kujabi (Frosinone / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Luca Mihai (Poli Iași), Isaac Nortey (CFC Argeș), Ricky Gneba (Chindia), Moussa Samake (Olimpia Satu Mare), David Ciubăncan (CSM Deva)

Plecări - Philip Otele (Al Wahda / 3.5 milioane de euro), Răzvan Sava (Udinese / 2.5 milioane de euro), Cătălin Căbuz (FC Hermannstadt / 50.000 de euro), Cristian Manea (Rapid / gratis), Anton Kresic (HNK Rijeka / împrumut expirat), Alan Aussi (Ponferradina / împrumut expirat), Raul Clemeniuc (FC Bihor / împrumut încheiat), Cristian Bălgrădean, Petar Mamic, Filippo Falco, Omar El Kaddouri (contracte încheiate), Luca Mihai (Poli iași / împrumutat), Carl Davordzie (Cehlăul / împrumutat), Moussa-Tiefing Samake (CSM Reșița / împrumutat)