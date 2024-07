Reacția lui Gică Hagi după Oțelul - Farul 0-0: ”Și soacră-mea vede asta”

După victoria din prima etapă cu FC Botoșani, scor 3-2, Oțelul Galați avea șansa de a ajunge la șase puncte după două etape, dar a remizat pe teren propriu cu fosta campioană Farul Constanța.

Astfel, gălățenii rămân cu patru puncte și sunt pe locul cinci la finele etapei a doua. Singura echipă cu șase puncte este Sepsi Sfântu Gheorghe, care ocupă poziția de lider.

De partea cealaltă, Farul a obținut primul punct al acestui sezon, iar Gică Hagi a tras primele concluzii la flash-interviu. ”Regele” a vorbit deschis despre jucătorii săi și a atras atenția asupra lipsei unui atacant.

Gică Hagi: ”Mergem înainte”

„Simplu, trebuia să câștigăm! Am avut ocazii, știam că întâlnim o echipă care are un joc foarte bine controlat, ne-am adaptat defensiv la ce erau ei, sunt o echipă agresivă, în jumătatea adversă sunt foarte agresivi. Am avut ocazii, am condus, nu știu dacă adversarul a avut ceva pe poartă, doar la cornere ne-au pus în dificultate, acolo unde știam că sunt foarte buni. Atât s-a putut astăzi, păcat că n-am marcat.

(n.r. - despre lipsa unui atacant) Asta e clar, o vede și soacră-mea. Oricine o vede. Mergem înainte și vedem. Am tot vorbit, deocamdată ne gândim la meciul următor și vedem ce se întâmplă săptămâna asta.

Dican arată bine, Ciobanu mai are foarte mult. Are nevoie de multe antrenamente, de meciuri, am forțat astăzi pentru că știam că nu poate mai mult. Iancu la fel, trage de el, știam că nu poate reziste 90 de minute. Sperăm să apară și Bălașa”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

În următoarea etapă, Oțelul Galați se va deplasa la București pentru meciul cu FCSB, iar Farul Constanța va juca pe teren propriu în compania celor de la FC Botoșani, singura echipă cu zero puncte după primele două etape din Superligă.

Programul etapei a treia din Superligă, sezonul 2024-2025:

Hermannstadt - Unirea Slobozia, vineri, ora 19:00

FCSB - Oțelul Galați, vineri, ora 22:00

Poli Iași - Gloria Buzău, sâmbătă, ora 19:00

Sepsi OSK - Dinamo, sâmbătă, ora 22:00

Farul Constanța - FC Botoșani, duminică, ora 19:00

CFR Cluj - Universitatea Craiova, duminică, ora 22:00

UTA Arad - Universitatea Cluj, luni, ora 19:00