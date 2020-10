"A fost ciudat! Asa e la fotbal, am inteles!" Reactia lui Deian Sorescu dupa ce a fost lasat pe banca de Cosmin Contra

Deian Sorescu nu a primit tocmai bine vestea ca va fi lasat pe banca de rezerve in derby, dar e motivat sa-i arate lui Contra ca-si merita locul in primul 11.

Sorescu a fost introdus in minutul 22 al partidei, inlocuindu-l pe Andreas Mihaiu, jucatorul eligibil pentru regula U21. Pentru Sorescu, decizia lui Contra de a-l lasa pe banca de rezerve a fost una surprinzatoare, avand in vedere ca fotbalistul este unul dintre liderii echipei si golgeterul din sezonul trecut.

"A fost un final cu de toate. Intr-adevar, am inceput meciul putin mai greu, dar dupa am reusit sa revenim. Pacat pentru ca ne-am luat toata munca. Incepem sa cream o familie, sa avem conexiune in joc, cu siguranta vom arata ce putem in urmatorul meci.

Asa a decis Mister, ca eu sa fiu rezerva, am discutat astazi si am intrat cat de bine am putut. Am primit vestea ciudat, dar am inteles. Asa e in fotbal, nu sunt in masura sa-l critic. M-a motivat si mai mult faptul ca am fost rezerva, ma motiveaza multe lucruri, am trecut prin multe greutati. Clar ca din ce am vazut pe reluare nu a fost penalty, a fost o eroare de arbitraj. E un derby, e normal sa fie aceasta tensiune", a declarat Deian Sorescu la Digisport.