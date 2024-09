Titularizat de Dorinel Munteanu, David Maftei a fost folosit atât pe postul de fundaș dreapta, cât și pe cel de fundaș stânga, iar la final a fost desemnat jucătorul meciului.

Reacția lui David Maftei după ce a fost bruscat de Dorinel Munteanu și a fost desemnat MVP la Oțelul - Dinamo

În prima repriză, Maftei a fost bruscat de antrenorul său, Dorinel Munteanu trăgându-l de guler și reproșându-i ceva. Jucătorul împrumutat de la Farul spune că "nu este nicio problemă" și că "suntem obișnuiți cu asta".

"Nu cred că eu am fost omul meciului, ci echipa. Am muncit foarte mult Cred că am făcut o primă repriză și o a doua și mai bună. Am atacat, am dominat tot meciul, am fost peste ei, am avut ocazii, dar, din păcate, un rezultat de 1-1 și cam asta este.

Fundaș dreapta sau stânga cred că este cam același lucru, doar că sunt pe picior invers. Pentru mine este același lucru, nicio diferență.

Noi muncim foarte mult în fiecare zi și la meci încercăm să dăm sută la sută. Eu cred că facem o treabă foarte bună.

(n.r - despre incidentul cu Dorinel Munteanu) Mi-a spus să fac mai mult, mai mult, mai mult. Știți cum este dânsul. Nu este nicio problemă, suntem obișnuiți cu asta, n-a fost nimic. Da, ne ajută stilul ăsta, te ține în priză 90 de minute, ești foarte concentrat la fiecare fază. Este foarte bine.

Nu cred că e important clasamentul acum. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, iar apoi vedem unde vom fi clasați", a spus David Maftei, după meciul cu Dinamo.

Oțelul Galați se află pe locul secund, cu 17 puncte, la patru lungimi în spatele liderului U Cluj, iar Dinamo se menține pe 3, cu 16 puncte.