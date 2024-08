Reacția lui Andrei Ivan când a fost întrebat de posibilul transfer la Rapid

La finalul meciului, Andrei Ivan, revenit pe teren după o accidentare care l-a ținut departe de fotbal pentru două săptămâni, s-a plâns la finalul meciului de calitatea gazonului de pe stadionul "Arcul de Triumf".

Întrebat despre posibilul său transfer la Rapid, Ivan s-a rezumat doar la a spune că îl bucură faptul că există interes pentru el din partea altor cluburi.

"Am luat gol în minutul 1, apoi dintr-o deviere, am înscris și noi, dar nu am reușit să revenim. Suntem foarte dezamăgiți, am avut ocazia de a înscrie din nou contra lui Dinamo. Nu am putut s-o fac, îmi pare rău. Cel mai prost gazon din Liga 1, cred. Dar nu avem ce să facem.

Am discutat cu Mister, am revenit după 12 zile, era normal să nu intru titular, am făcut doar patru antrenamente. Nu-mi place să fiu rezervă, dar trebuie să dovedesc că merit.

Andrei Ivan, rezervat în privința transferului la Rapid

Nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri (n.r.- despre interesul Rapidului pentru el). Mă bucură, dar sunt jucătorul Universității Craiova. Nu pot să răspund în acest moment. Suntem pe primul loc, dar trebuia să câștigăm pentru a ne distanța de locul doi", a spus Andrei Ivan.

Cotat la două milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Ivan a strâns pe parcursul carierei nu mai puțin de 291 de meciuri în tricoul Universității Craiova, reușind să marcheze 72 de goluri și să ofere 36 de pase decisive.