Sub comanda lui Șumudică, Rapid a spart gheața în acest sezon și a obținut vineri seară prima victorie din SuperLiga: 2-1 vs. Poli Iași, în deplasare, în runda #7, pe stadionul ”Emil Alexandrescu”.

A aflat că Marius Șumudică a preluat-o pe Rapid și a reacționat categoric

Daniel Isăilă, actual antrenor la Khor Fakkan în Emiratele Arabe Unite și fost jucător la Rapid, a reacționat după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică a giuleștenilor.

Isăilă speră ca Șumudică să o revitalizeze pe Rapid, mai ales că giuleștenii au avut un start extrem de slab de sezon: cinci remize și un eșec, cu Lennon pe bancă.

”Mă așteptam. Debutul de campionat a fost unul foarte slab, la investițiile care s-au făcut acolo. Și nu numai rezultatele, și jocul. Cred că asta durea cel mai tare. Acum să vedem. Șumudică a demonstrat peste tot că, pe termen scurt, a reușit să revigoreze lucrurile.

Sper din suflet s-o facă și la Rapid. E o echipă la care am activat și eu, sufletul meu a rămas acolo. Suporterii sunt extraordinari, știți ce atmosferă pot să creeze. Cred că are și susținerea lor, este unul de-ai lor. Sper să aibă rezultate și îi urez baftă!”, a spus Daniel Isăilă, potrivit Sport Total.

Poli Iași - Rapid 1-2

Rapidiștii au început în forță meciul de la Iași. Buramza a avut un gol anulat în minutul 8, după ce VAR-ul a intervenit și a invalidat reușita în urma unui ofsaid.

Pașcanu a deschis în cele din urmă scorul în minutul 44, ca Rareș Pop să majoreze diferența în actul secund, în minutul 53. Teixeira a înscris în minutul 78 pentru Poli, iar meciul s-a încheiat 2-1 în favoarea giuleștenilor.