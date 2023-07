Reacția jurnaliștilor din Cehia după ce Farul Constanța a fost spulberată de locul 11 din campionatul intern

Gheorghe Hagi a testat mai mulți jucători tineri, iar formația cehă s-a impus, scor 5-0. Echipa trimisă în teren de Hagi cu Banik Ostrava: Buzbuchi, Dussaut, Dănuleasa, Marins, Bassong, N. Popescu, Doukoure, Buta, Dumitrache, Doicaru, Andronache

Reacția presei din Cehia despre amicalul cu Farul Constanța



Atât antrenorul celor de la Banik Ostrava, cât și jurnaliștii cehi au fost surprinși de rezultatul obținut în fața campioanei din Superliga României.

"Am vrut să jucăm responsabil, chiar dacă am schimbat ceva și le-am acordat unor jucători mai multe minute. Abordarea a fost foarte bună, am făcut acțiuni excelente, iar la final am câștigat la o diferență mare, la care nu ne așteptam. Am jucat împotriva campioanei României și suntem mulțumiți de evoluție și de rezultat", a spus antrenorul lui Banik Ostrava.

"Gheorghe Hagi a fost departe de a fi mulțumit și zâmbitor după acest eșec. Fostul fotbalist legendar, cunoscut pentru natura sa energică, care este în rolul de patron și antrenor la club, s-a înfuriat de mai multe ori pe jucătorii săi.

Diseară, pe români îi aștepta o confruntare cu Warta Poznan, iar mai apoi duelul pentru Supercupa României și lupta ulterioară din Liga Campionilor împotriva celor de la Sheriff Tiraspol", au scris și jurnaliștii cehi.