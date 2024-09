Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a reacționat la 24 de ore după ce fanii ardeleni i-au cerut demisia lui Dan Petrescu, nemulțumiți că ”feroviarii” au pierdut acasă cu UTA Arad.

Cristi Balaj: ”Când rezultatele sunt slabe, principalul vinovat e antrenorul!”

Oficialul fostei campioane a României consideră că era de așteptat ca fanii să fie nemulțumiți și spune că supărarea suporterilor a apărut și din cauza faptului că în alte meciuri aceiași jucători au avut prestații foarte bune.

”La ce rezultate am avut, ar trebui să plecăm toți acasă, nu doar Dan Petrescu, pentru că toți suntem răspunzători. Suporterului care e obișnuit cu anumite performanțe îi e greu să digere. Supărarea lor e mare pentru că aceiași jucători au demonstrat că pot. Dacă evoluezi de asemenea manieră, e normal să reacționeze, iar principalul vinovat atunci când rezultatele sunt slabe e antrenorul.

E greu să faci schimbări legat de lotul de jucători în afara perioadei de transferuri. Nu putem decât să muncim, să obținem maximum în această periaodă, ei să fie bărbați și să realizeze ce au făcut greșit, iar noi să încercăm să găsim soluții în iarnă și să aducem jucători pe pozițiile pe care antrenorul consideră că are nevoie de sprijin”, a spus Cristi Balaj la Fanatik.

Ce a spus Dan Petrescu după ce fanii lui CFR Cluj i-au cerut plecarea

”De multe ori mi s-a strigat demisia. Eu am fost apreciat mereu când nu am fost aici. Asta e, eu accept, dar în niciun caz nu mă gândesc la așa ceva. Eu am un contract, vreau să scot maxim din echipa asta. Sper să reușesc obiectivul, să mergem în play-off, iar după să ne batem pentru alte obiective", a spus Dan Petrescu.