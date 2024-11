Înaintea jocului cu FC Botoșani, Gigi Becali declara că nu concepe un eșec cu echipa din subsolul clasamentului. Mai mult, patronul roș-albaștrilor susținea că îi demite pe toți în cazul în care FCSB va pierde cele trei puncte cu moldovenii.



”Nu concep să nu câștigăm cu Botoșaniul. Dacă nu câștigăm cu Botoșaniul, îi dau afară pe toți, să plece! Dacă nu bați Botoșaniului, n-ai ce căuta la bază”, spunea milionarul din Pipera.



Reacția celor de la FC Botoșani după ce Gigi Becali declarase: ”Dacă nu câștigăm îi dau afară pe toți”



La conferința de presă de după meci, Liviu Ciobotariu, antrenorul botoșănenilor, a fost întrebat despre aceste declarații oferite de Becali și a ținut să puncteze faptul că e doar bucuros, căci elevii săi au reușit să se impună în fața campioanei.



”Nu am auzit declaraţia asta. Fiecare patron are dreptul să-şi exprime gândurile, că el este patronul echipei, el plăteşte, el are un cuvânt de spus. Înfrângerea nu-i cade bine, faptul că a pierdut la Botoşani, dar nu e problema mea asta.



Eu vreau să am rezultate, sunt bucuros, că mi-am dorit mult victoria asta. Noi am dovedit că suntem o echipă greu de învins, exceptând jocul cu CFR Cluj, unde nu ne-a ieşit deloc. Consider că suntem pe un drum bun”, a spus Liviu Ciobotariu.