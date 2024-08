Răspunsul neașteptat al lui Elias Charalambous când a fost întrebat despre plecarea lui Darius Olaru: ”Vom găsi soluții!”

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă despre situația lui Darius Olaru, după ce Gigi Becali a anunțat că fotbalistul o va părăsi pe FCSB după dubla cu LASK Linz.

Elias Charalambous: ”Dacă Olaru va pleca, vom găsi soluții!”

Antrenorul cipriot spune că deocamdată sunt doar zvonuri în legătură cu plecarea lui Olaru, însă a ținut să sublinieze că îi dorește căpitanului de la FCSB să ajungă la cel mai înalt nivel, chiar dacă acest lucru va reprezenta o pierdere pentru echipa sa.

Totodată, Charalambous a precizat că are soluții suficiente pentru a se descurca, chiar și în eventualitatea în care Darius Olaru îi va părăsi pe roș-albaștri.

”Nu am nicio informație despre Olaru, am auzit niște zvonuri, dar zvonurile sunt doar zvonuri. Din partea mea, dacă un jucător are posibilitatea să prindă un transfer și să meargă la un nivel mai bun, este foarte bine, pentru jucător, pentru fotbalul românesc.

Pentru noi ar fi o pierdere, dacă un jucător ca Olaru pleacă, pentru că este unul dintre cei mai buni trei fotbaliști din campionat. Asta este viața în fotbal, trebuie să visezi că ajungi din ce în ce mai departe. Olaru este un jucător de top, are toate calitățile să joace la un nivel înalt.

Pe noi ne va costa dacă el pleacă, dar îi doresc ca într-o zi să își îndeplinească visul și să ajungă departe. Nu e momentul acum, trebuie să vedem mai întâi dacă pleacă, deocamdată sunt doar zvonuri. Dacă va pleca, vom găsi cu siguranță soluții”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Reacția olandezilor după ce s-a aflat că PSV ar fi făcut o ofertă pentru Darius Olaru

Una dintre ofertele primite de Darius Olaru ar fi venit din partea lui PSV Eindhoven, în timp ce cealaltă ar fi din campionatul Rusiei.

În ceea ce îi privește pe olandezi, informația nu este confirmată de PSV. Jurnalistul Rik Elfrink, de la Eindhovens Dagblad, care se ocupă de campioana Olandei, susține că zvonurile "nu au fost încă recunoscute nicăieri în Eindhoven. Nicio confirmare încă. Până pe 2 septembrie (n.r - când se încheie fereastra de mercato) sunt așteptate multe astfel de zvonuri".