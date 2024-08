Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre transferul lui Darius Olaru: "Nu are rost să mai țin secret"

În ultimele zile, Becali s-a arătat dispus să se despartă de Darius Olaru în schimbul unei sume de aproximativ 6 milioane de euro. În presă a apărut informația potrivit căreia PSV Eindhoven, campioana Olandei, ar fi oferit 5 milioane pentru mijlocașul ofensiv al bucureștenilor.

Gigi Becali: "Darius Olaru are clauză de reziliere de 5 milioane. Nu ne putem opune"

Totuși, Becali spune că nu știa, de fapt, că Darius Olaru are o clauză de reziliere de doar 5 milioane de euro, astfel că nu poate negocia suma de transfer. Patronul campioanei României nu confirmă interesul lui PSV Eindhoven, însă transmite că nu se va putea opune în cazul în care un club achită respectiva clauză.

"Eu știu doar de la impresari. Nu știu exact echipa. Despre PSV Eindhoven am aflat tot de la presă. De la voi am aflat. Nu mai are rost să mai țin secret, am spus-o. Problema e că eu știam că are clauză 8 milioane. După, mi-a zis Vali Argăseală că e 10, dar el citise contractul vechi. Eu, când am făcut contractul nou, i-am zis să pună clauză de 5, măcar să dea cineva 5. Eu îi spusesem lui Giovanni că vreau 7-8 milioane, l-am sunat azi și i-am spus că aș vrea, dar n-am cum. Să dea 5 milioane dacă vor să-l ia pe contract și să dea 5.250.000, ca la Coman. Altceva, n-am ce să vă spun.

Clauza de reziliere e 5.000.000 plus taxa de solidaritate, deci 5.250.000. Nu ne putem opune dacă cineva oferă această sumă.

Știu că e o echipă din Rusia (n.r - care îl vrea pe Olaru), dar cu siguranță nu va accepta, am înțeles că îi dă salariu de 900.000. El nu e idiot. Așa îi măresc eu salariul și ajunge la 600-700.000. De ce să pleci în Rusia? Eu, dacă aș fi în locul lui Olaru, n-aș pleca. El acum e pe val. Fără 1,5 milioane salariu n-aș pleca. De ce să merg în Rusia pentru un milion? Pot să iau în România 600-700.000, eu îi dau. Cu siguranță îi voi da o mărire de salariu, la fel ca la Coman", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Darius Olaru joacă la FCSB din ianuarie 2020, când a fost cumpărat de la Gaz Metan Mediaș, pentru 600.000 de euro.

Cotat la 7 milioane de euro, Olaru este cel mai important jucător de la FCSB în startul acestui sezon. Mijlocașul ofensiv a marcat deja 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în primele 9 meciuri din actuala stagiune.