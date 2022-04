Rareș Ilie sau Octavian Popescu? Mihai Stoica a făcut comparația în direct: "Asta spune multe despre caracterul lui"

Lăudat de mai multe nume din fotbalul românesc, mijlocașul ofensiv a ajuns la trei goluri și șapte pase decisive în cele 33 de partide jucate în actualul sezon, primul al său în Liga 1.

Rareș Ilie sau Octavian Popescu? Mihai Stoica a făcut comparația în direct

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a făcut o comparație între Rareș Ilie și Octavian Popescu, doi dintre jucătorii cu mare potențial din Liga 1. Oficialul vicecampioanei a evidențiat atât calitățile, cât și caracterul rapidistului, însă rămâne la părerea că Tavi are un plus important.

"E mai mic Rareș cu trei luni și jumătate decât Octavian Popescu. Nu cred că se pot compara pentru că Octavian are în plus o viteză remarcabilă de deplasare, ceea ce îi lipsește lui Rareș. În rest, are tot. Fizic, o inteligență ieșită din comun și am senzația că e un băiat extrem de serios.

Până acum s-a vorbit în termeni laudativi despre el și, cu toate astea, nu și-a pierdut capul. Merge la U19 și nu e supărat că merge acolo. Mai mult, se numără printre jucătorii decisivi dintre autorii acelei calificări remarcabile. Asta spune multe despre caracterul lui", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Rareș Ilie a jucat în 33 de meciuri pentru Rapid în acest sezon și a marcat de trei ori, cifră la care se mai adaugă și șase pase decisive. Cota sa de piață este, potrivit site-urilor de specialitate, de 700.000 de euro.

De partea cealaltă, Octavian Popescu, care a debutat deja la naționala de seniori, a marcat opt goluri pentru FCSB și a oferit trei pase decisive. Jucătorul vicecampioanei este cotat la 3 milioane de euro.