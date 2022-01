Rapid și-a prezentat noile achiziții. Mihai Iosif, încrezător. Ce a spus antrenorul giuleștenilor

“Mă bucur să le urez bun venit noilor noştri colegi şi sper să facă o treabă cât mai frumoasă alături de clubul nostru. Sunt mulţumit de lot pentru că în punctele ce le-am pierdut până acum dacă vă uitaţi niciodată nu am pierdut cu echipa completă.

Mihai Iosif a prezentat noile achiziții de la Rapid

Mereu am avut probleme, ori cu accidentările, ori cu suspendaţi.. Sunt mulţumit şi sper să-şi facă treaba cât mai bine. În momentul ăsta cred că avem un lot atât numeric cât şi valoric foarte echilibrat”, a declarat Iosif.

Vojtus a afirmat că şi-a dorit şi vara trecută să vină la Rapid: “Cu mine a fost contactul şi în vară, dar am avut contract şi clubul nu m-a lăsat, dar am vrut şi în vară şi acum am reuşit să revin în România. Sunt mulţumit că sunt aici şi sperăm să facem bine şi să atingem obiectivul dorit”, a spus Jakub Vojtus.

“Ştiam de interesul Rapidului de vreo două săptămâni, Rapid a fost primul club care a ăfcut ofertă. Este un club cu ambiţii mari şi sunt fericit că mă aflu aici. M-a încântat să vin aici când am aflat că sunt interesaţi de mine”, a declarat şi Mattias Kait.

Matias Perez Acuna a spus că îi place faptul că suporterii rapidişti sunt la fel ca aceia din Argentina: “În urmă cu trei săptămâni m-a contactat impresarul meu şi mi-a spus că există posibilitatea să vin aici. Am cercetat, m-am interesat, mi-am dat seama că este vorba de un club mare, cu suporteri mulţi, care sunt pretenţioşi, ceea ce îmi place pentru că este la fel ca în Argentina. M-a atras mult posibilitatea şi am venit”.

Şi Răzvan Onea s-a declarat bucuros de venirea la Rapid. “A fost interesul pentru mine şi în vară, atunci au fost mici neînţelegeri, nu s-a putut concretiza şi sunt foarte fericit că s-a întâmplat acum. Sper să ajut la obiectivele echipei”, a afirmat el, potrivit News.ro.

FC Rapid are programat primul meci din acest an, sâmbătă, în deplasare, cu Universitatea Craiova, în etapa a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.