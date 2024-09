Rapid a reacționat: "Ne-ar fi plăcut, dar nu suntem acolo încă"

Viorel Moldovan, președintele clubului, a ținut să dezmintă informația potrivit căreia oficialii din Giulești ar oferi un bonus de instalare de 800.000 de euro pentru Aaron Boupendza, jucător despre care s-a spus că ar urma să ajungă la Rapid.

"Am observat că în ultima vreme ajung în spațiul public sume exagerate în legătură cu transferurile realizate de club. Aceste zvonuri creează impresia unei inconștiențe financiare la Rapid, ceea ce este complet neadevărat.

Dacă în ultima vreme am auzit despre sume de 1,5 milioane pentru rezilieri de contracte, acum aflăm că am oferit 800.000 de euro la semnătură. Ne-ar fi plăcut, dar nu suntem acolo încă.

Rapid plătește bine, fondul de salarii e cu siguranță între primele trei din campionat, dar în niciun caz nu abuzăm de astfel de plăți extravagante.

În acest context, vreau să asigurăm suporterii că la Rapid există confidențialitate financiară și că așa este sănătos, ca în acest climat de competiție, înțelegerile dintre club și jucători legate de salariile și bonusurile lor să fie confidențiale", se arată în comunicatul transmis pe site-ul clubului.

A fost prezentat la noua echipă, dar ar putea ajunge la Rapid

Deși Zamalek l-a anunțat oficial, Aaron Boupendza ar opta să joace sub comanda lui Marius Șumudică la Rapid. Movitul pare a fi relația strânsă cu tehnicianul giuleștean.

Fotbalistul, fost coleg la naționala Gabonului cu Pierre-Emerick Aubameyang, este un jucător experimentat, cu un parcurs notabil la cluburi din Franța, Turcia, Arabia Saudită și SUA.

Transferat în 2023 de la Al Shabab la Cincinnati pentru 6,5 milioane de euro, Aaron Boupendza a evoluat în MLS înainte de a deveni liber de contract.

Deși a avut un sezon modest în SUA, cu doar două goluri în 14 meciuri, atacantul este cotat în prezent la 5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.