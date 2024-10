Mijlocașul Xian Emmers (25 de ani) a avut șansa de a deveni eroul Rapidului, în minutul 76. Belgianul a șutat violent din interiorul careului, Ștefan Târnovanu (24 de ani) părea învins, dar Radunovic a respins mingea în afara terenului.



Risto Radunovic a salvat-o pe FCSB



Fundașul Risto Radunovic a recunoscut la finalul meciului că a fost "omul potrivit, la locul potrivit". Fără intervenția sa, Rapid ar fi putut prelua conducerea în ultimul sfert de oră.



"A fost ca fiecare derby, intens. O să o batem și pe Rapid. Am jucat acasă, a fost o atmosferă frumoasă. Suntem montați, avem multe meciuri, multe derby-uri și o să vină și victoria cu Rapid. Ei au așteptat greșeala noastră, au încercat să joace pe contraatac. Noi am controlat meciul și am încercat să dăm gol cât mai repede. Important e că am salvat echipa. Nu am sărbătorit.



Am fost omul potrivit, la locul potrivit. Suntem obișnuiți cu atâtea meciuri, am acumulat multe meciuri și nu e o problemă pentru noi să jucăm din trei în trei zile", a declarat Risto Radunovic, la finalul derby-ului FCSB - Rapid.



FCSB - Rapid 0-0



FCSB și Rapid au dat-o la pace, duminică, în etapa a 14-a din Liga 1. Derby-ul s-a încheiat fără gol marcat, scor 0-0. Giuleștenii au ajuns la șapte meciuri la rând fără înfrângere împotriva rivalilor din Capitală.



Ultimul succes obținut de FCSB împotriva Rapidului a fost pe 6 noiembrie 2022. Campioana en-titre s-a imous atunci pe teren propriu, scor 3-1.



Acest egal nu ajută deloc cei doi granzi din Liga 1. FCSB ocupă locul 6, cu 20 de puncte. Rapid rămâne în afara locurilor de play-off, pe poziția 10, cu 17 puncte. În etapa următoare, FCSB va juca în deplasare cu Universitatea Craiova. Pentru giuleșteni urmează un meci pe teren propriu, contra celor de la Hermannstadt.



De 13 ani nu s-a mai întâmplat ca un derby între FCSB și Rapid să se termine fără gol marcat.