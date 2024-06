Laurențiu Reghecampf (48 de ani) este unul dintre experții PRO TV de la EURO 2024. Tehnicianul se află în premieră în postura de analist TV. Liber de contract din aprilie, după despărțirea de Al Tai, dublul campion cu FCSB se declară optimist în privința șanselor României de la EURO 2024.

"Sigur că avem șanse să ieșim din grupă. Începe o nouă etapă din viața jucătorilor. Urmăresc și eu ce se întâmplă pe lângă echipa națională, văd că toți sunt optimiști, sunt încrezători. Și noi suntem lângă ei și sperăm să ajungă cât mai departe", a declarat Laurențiu Reghecampf.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Gigi Becali

Invitat la emisiunea La Măruță, tehnicianul român a răspuns la o serie de întrebări ale moderatorului, printre care și unele legate de perioada în care a antrenat-o pe Steaua/FCSB, dar și despre Gigi Becali.

"Perioada Steaua a fost... Gândește-te că și noi am avut o perioadă în care am adus 50.000 de oameni la stadion. Am eliminat Ajax, am bătut Chelsea. Am avut perioadă foarte bună.

(n.r. - cu ce patron din România ai mai lucra?) Probabil că o să iasă multe discuții după ce spun asta. Cu Gigi, pentru că este un om sincer. El dacă are ceva de spus, îți spune. Nu face lucruri pe la spate", a declarat Laurențiu Reghecampf, în direct la PRO TV.



Laurențiu Reghecampf a fost invitat La Măruță (19/06/2024) pe www.sport.ro