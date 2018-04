Primul transfer ratat de Steaua in aceasta vara: "Are oferta din Spania, suntem nevoiti sa-l cedam!" Si Craiova s-a interesat de el

Steaua si Craiova isi pot lua gandul de la unul dintre fotbalistii care au impresionat in acest sezon in Liga 1.

Kamer Qaka, mijlocasul in varsta de 23 de ani al celor de la Iasi, a avut evolutii foarte bune in actuala stagiune si a atras atentia cluburilor importante din Liga 1. Steaua si Craiova si-au manifestat interesul pentru fotbalistul albanez, insa acesta are sanse mari de a ajunge in Spania in vara.



"Din ce am inteles de la impresarul fotbalistului, ar fi o oferta din liga a doua spaniola pentru Qaka. Kamer vrea sa ramana la Iasi, iar din vara vom vedea ce va fi. Cert este ca daca Primaria nu va debloca finantarea, vom fi nevoiti sa-l cedam, pentru a ne putea redresa din punct de vedere financiar”, a declarat presedintele Iasului, Adrian Ambrosie, pentru ProSport.

Reprezentanti ai celor de la Gimnàstic de Tarragona l-au urmarit pe Qaka la meciul cu Steaua, dar si la amicalul nationalei Albaniei si vor sa-l transfere din vara. Christian Panucci, selectionerul Albaniei, l-a sfatuit pe Qaka sa ramana la Iasi pana la finalul sezonului si apoi sa aleaga Spania.