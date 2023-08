Universitatea Cluj l-a prezentat azi pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, care revine pe banca tehnică a echipei.

Sabău va conduce echipa la meciul de luni cu FC Hermannstadt din etapa a şaptea a Superligii. Ioan Ovidiu Sabău revine la "U" după ce în sezonul precedent a readus echipa în finala Cupa României, fiind la un penalty de a cuceri trofeul, şi a clasat ''şepcile roşii'' pe locul nouă în Superligă. El a condus echipa în 21 de meciuri, bifând 11 victorii.

Vineri, fostul component al Generației de Aur a condus primul antrenament al "Șepcilor Roșii".

"Am motivație, starea de spirit de care am nevoie pentru a reintra în această meserie. Am un lot pe care îl cunosc bine, emoțiile sunt la fel, dar simt că aș putea face o treabă bună și pot mulțumi publicul. De această dată sunt mai mulți încrezători în posibilitățile mele și sper să nu îi dezamăgesc. E o răspundere mai mare de această dată, sunt alte așteptări.

Negocierile au durat 10 minute, au fost foarte scurte. Vreau să identific problemele, să vedem de ce s-a ajuns în această situație. Mi se pare că noii jucători au calitate. Trebuie să lucrăm, nu cred că responsabilii principali sunt fundași.

Poate e și vorba de concentrare. Vom vedea la antrenament și la meciuri dacă suntem cu adevărat puternici. Sper să îi aduc din nou la acea stare emoțională de grup, de familie. Am mare încredere în ei, îi cunosc foarte bine.

Am văzut acea sumă despre care s-a vorbit. Nici măcar nu sunt pe aproape. Poate dacă ne-am califica în grupele Champions League", a declarat Ioan Ovidiu Sabău.