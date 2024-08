Portarul adus de Neil Lennon a vorbit despre schimbările făcute de Marius Șumudică: "Asta era important"

Rapid a obţinut prima sa victorie din acest sezon după golurile marcate de Alexandru Paşcanu (44) şi Rareş Pop (53). Pentru gazde a punctat Goncalo Teixeira (78).

Ce a declarat Benjamin Siegirst după Poli Iași - Rapid 1-2

Portarul rapidiștilor a vorbit despre succesul obținut cu Poli Iași, dezvăluind ce s-a schimbat la echipă în zilele de când a venit Marius Șumudică.

"Mă bucur foarte mult pentru prima victorie. Am jucat cu pasiune și victoria a venit. Părea că am rezolvat meciul după golul doi, dar nu a fost așa. Este o victorie importantă, după cele șase meciuri în care nu am câștigat.

Avem un moral bun. Sper că am reușit să facem fanii fericiți, au călătorit foarte mult pentru a fi alături de noi. Poli Iași a fost periculoasă azi, a avut publicul de partea ei, a fost greu. Sunt fericit că am câștigat, ne va ajuta din punct de vedere moral.

Încrederea este foarte importantă pentru o echipă de fotbal. Șumudică a încercat să ne dea încredere, asta era important, pentru că era greu să reușesacă mai mult într-un timp atât de scurt", a spus Benjamin Siegrist, la Digi Sport.