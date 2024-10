Viorel Moldovan a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro despre posibilitatea ca Marius Șumudică să o părăsească pe Rapid după doar șase meciuri petrecute pe banca giuleștenilor.

Viorel Moldovan: ”Marius Șumudică este antrenorul nostru în continuare!”

Președintele lui Rapid a spus că nici nu s-a pus problema despre înlocuirea antrenorului, iar Marius Șumudică se va bucura în continuare de încrederea conducerii.

”Nu a fost și nici nu va fi nicio ședință. Aseară am pierdut în fața unui adversar dificil. Șumudică este antrenorul nostru în continuare, avem mare încredere în el, îl sprijinim în totalitate.

Ținând cont de situația actuală, trebuie să strângem rândurile, toată lumea să creeze o unitate și să reușim să scoatem echipa din această situație dificilă.

Nu s-a pus nicio problemă, e numai zvonistică. Ca de fiecare dată, apar foarte multe zvonuri. Trebuie să avem continuitate, trebuie să ne susținem antrenorul și îl vom susține. Are toată încrederea noastră, și el și staff-ul”, a spus Viorel Moldovan pentru PRO TV și Sport.ro.

Viorel Moldovan: ”Jucătorii trebuie să se trezească!”

Marius Șumudică a anunțat după înfrângerea suferită de Rapid în fața celor de la FC Botoșani că este pregătit să ia anumite decizii radicale în privința unor jucători. Întrebat dacă anumiți jucători vor fi trași ”pe linie moartă”, Moldovan a transmis că antrenorul va fi susținut de conducere în orice decizie ar lua.

”Îl sprijinim în totalitate pe Marius Șumudică și suntem lângă el. Vom vedea ce se va întâmpla din acest punct de vedere. E clar că și jucătorii trebuie să se trezească, pentru că avem condiții foarte bune. Înțeleg anumite aspecte, dar trebuie să găsească și ei resursele necesare și să aibă o altă abordare”, a adăugat președintele lui Rapid.

Ce a spus Marius Șumudică după FC Botoșani - Rapid 2-0

”Două reprize diametral opuse. În prima repriză am controlat jocul. Am avut ocazii rarisime. Nu am reușit să marcăm. După care începem repriza foarte prost. Un șut în blocaj, nu urmărim și marchează 1-0. După care ne deschidem și e clar că și-au creat mai multe spații. Iar am avut ocazie mare să marcăm. Hasani dă pe lângă poartă. Săpunaru, ocazie mare. Fotbalul te pedepsește.

Trebuie să marcăm la situațiile pe care le avem. Trebuie să marchezi, altfel nu ai cum să câștigi. Am fost foarte calm. O să aflați zilele următoare ce am discutat cu ei.

Mai contează cu cine joci? Toată lumea spunea că jucăm cu ultima clasată. Și nu am câștigat. Orice meci e greu. E foarte strâns. Ba ești la retrogradare dacă pierzi un meci, ba ești aproape de play-off dacă câștigi un meci”, a spus după meci Șumudică.