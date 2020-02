Pigliacelli vrea sa faca PACE cu fanii Craiovei! Ce mesaj le-a transmis suporterilor

Portarul oltenilor se afla in conflict cu suporterii.

Universitatea Craiova a castigat meciul cu Gaz Metan Medias, scor 3-1, dar succesul a fost umbrit de scandalul dintre Pigliacelli si ultrasii craioveni. Acestia l-au injurat pe tot parcursul meciului, iar dupa aceea, portarul a raspuns dur si mesajelor venite online.

Motivul conflictului este faptul ca suporterii considera ca Pigliacelli este un tradator, el intrand in conflict si cu Victor Piturca si pierzand locul de titular in poarta Craiovei. Dupa demiterea lui Piturca, portarul italian a postat o fotografie cu artificii pe Instagram.

Se pare ca Pigliacelli vrea sa faca pace cu suporterii. El a transmis un mesaj pe Instagram in care isi cere scuze si in care indeamna la lupta:

"Iubesc Craiova si pesemne ca oriunde o sa ma duca viata, orasu si Universitatea vor ramane in inima mea. Incep prin a-mi cere scuze tuturor suporterilor Universitatii Craiova pentru ca intr-un moment delicat pentru mine am gresit raspunzand la mesaje private intr-un mod ce nu isi avea sensul. In cer scuze si ii asigur pe toti suporterii Universitatii Craiova ca astfel de lucruri nu se vor mai repeta. Totodata trebuie sa stiti ca nu am arunca niciodata tricoul la antrenament, ca nu am refuzat niciodata un antrenament, cand mi s-a spus sa merg la a doua echipa, m-am dus acolo si m-am antrenat profesionist. Evident ca nu am spus niciodata nimanui sa joace prost sau sa vanez pe cineva pentru ca am parasit orasul fara permisiunea clubului si am acceptat intotdeauna toate deciziile. Evident ca nu a fost usor pentru mine... In acelasi timp, nu am tradat niciodata si nu voi trada niciodata acest club, fanii si toti oamenii care iubesc acest club. Voi continua sa lupt pentru aceste culori asa cum am facut intotdeauna si sunt sigur ca impreuna suntem o putere! Cu speranta ca vom putea exulta din nou impreuna si poate cu mainile in spatele urechilor, sa va simt mereu aproape! Forta Stiinta!".