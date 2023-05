Pierdere mare pentru Farul în lupta la titlu! Unul dintre jucătorii cheie ai lui Gheorghe Hagi s-a rupt și poate rata finalul sezonului 

Echipa lui Gheorghe Hagi a făcut spectacol în duelul cu Rapid, însă „Regele” a primit o veste care nu l-a încântat deloc. Unul dintre jucătorii cheie ai Farului din acest sezon și marcatorul a două goluri în prima repriză, Tudor Băluță (24 ani), a fost schimbat înainte de pauză.

Mijlocașul a acuzat dureri, iar Hagi l-a trimis în locul său pe Kevin Doukoure, iar previziunile pentru Băluță nu sunt deloc bune. Conform prosport, jucătorul Farului ar fi suspect de ruptură musculară, iar în cazul în care se confirmă, fotbalistul urmează să rateze finalul play-off-ului.

Gheorghe Hagi îl poate pierde pe Tudor Băluță în lupta pentru titlu

Tudor Băluță urmează să efectueze teste detaliate în cursul zilei de duminică pentru a primi un diagnostic. Ruptura musculară l-ar scoate din circuit pe mijlocaș, care a fost o piesă importantă în acest sezon în parcursul pe care constănțenii l-au avut, astfel că absența sa ar putea fi resimțită.

30 de meciuri a jucat Tudor Băluță în acest sezon la Farul, având 5 goluri și 5 assist-uri.

Ce a declarat Tudor Băluță după Farul Constanța - Rapid 7-2

"Nu sunt foarte multe de spus după un astfel de meci, după un astfel de scor. Toți am simțit în teren că este meciul nostru, mă bucur că am obținut victoria. Asta e cel mai important acum.

Mereu mi-a plăcut să atac, ori de câte ori am avut ocazia. Mă bucur că pot să ajut echipa, să obținem rezultatele dorite. Nu cred că a fost cale liberă, cred că noi le-am pus probleme, fiecare a știut foarte bine ce are de făcut pe teren. Când arătăm la meci tot ceea ce lucrăm la antrenamente, nu cred că are cine să ne învingă.

Primul gol a fost o execuție pe care o încerc mereu. Iar la al doilea a fost pentru că am pus presiune. Mă bucur că am fost la momentul potrivit, la locul potrivit.

Luăm fiecare meci în parte, ne dorim cele trei puncte la fiecare meci, nu cred că trebuie să ne facem calcule. Tot sezonul a fost o demonstrație de forță, am arătat foarte bine de-a lungul campionatului", a declarat fotbalistul la finalul partidei.