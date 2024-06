Tidiane Keita (27 de ani) este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești. Mijlocașul central a fost prezentat în seara de luni spre marți la noua sa echipă.

Francezul a sosit deja în cantonamentul ploieștenilor și se va pregăti în această perioadă sub comanda lui Mehmet Topal.

În cariera sa, noul jucător al celor de la Petrolul a evoluat doar în diviziile inferioare din Franța, iar în perioada junioratului a jucat la PSG. Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru trei sezoane.

Petrolul și-a prezentat noul transfer

„Bun venit, Tidiane Keita!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu fotbalistul francez Tidiane Keita (27 de ani), cel care a sosit, în această seară, în cantonamentul de la Bolu și va intra, de mâine, în programul de pregătire al „lupilor”.

Keita evoluează pe postul de mijlocaș central, iar întreaga carieră de până acum și-a petrecut-o în fotbalul din Hexagon. Ultima dată la USL Dunkerque, în eșalonul secund francez, formație pentru care a bifat 26 de prezențe pe parcursul stagiunii precedente, Tidiane Keita a mai jucat pentru Toulouse B, US Albi, US Colomiers și US Orleans.

Angajamentul noului echipier al „galben-albaștrilor” se va întinde pe durata a trei ani”, a transmis clubul de pe ”Ilie Oană”.

Petrolul Ploiești, în această perioadă de mercato

Antrenor - Mehmet Topal (nou)

Veniri - Ricardinho (Voluntari / gratis), Alexandru Mateiu (CSU Craiova / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alin Boțogan (Chindia), Mihnea Rădulescu (Gloria Buzău), Alexandru Sabău (CSM Reșița), Vlad Bogdan (Metaloglobus), Ioan Tolea, Aris Oprea, Sebastian Bălașa, Juan Pătrașcu (CS Blejoi), Raul Bucur (CSO Plopeni)

Plecări - Jair, Bart Meijers (contracte închiate), Denis Radu (SSU Poli Timișoara / împrumut expirat), Christian Irobiso (Al Ula / împrumut expirat)