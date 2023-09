Panduru, revoltat după ce a văzut la Universitatea Craiova: "El nu e om să fie rezervă! Te pedepsești pe tine"

Pentru a doua oară consecutiv în acest sezon, Andrei Ivan a început meciull din postura de rezervă. Atacantul a fost introdus la pauză în locul lui Jovan Markovic și a fost eliminat în prelungirile meciului, după ce l-a lovit pe Dorinel Oancea.

Basarab Panduru: "Cum să accepte Andrei Ivan să fie rezervă?"

Basarab Panduru, fost secund la Universitatea Craiova, susține că oltenii au o strategie greșită în privința lui Andrei Ivan. Ex-internaționalul este de părere că atacantul nu este genul de jucător care să accepte să fie rezervă și nici să fie folosit într-o altă poziție decât cea preferată de el, extremă stânga.

"Când cunoști un om, îți dai seama dacă e bine să-l ții pe bancă sau nu. În primul rând, a început campionatul unde nu trebuie. De acolo a fost o mare probleme din ce ne pricepem noi, dăm și noi din gură câteodată. L-am mai văzut în dreapta, am văzut că nu face nimic. L-am văzut în stânga, când a dat 30 de goluri în două campionate. E normal să spun că nu poate face nimic acolo (n.r - în dreapta).

După care, e un om care nu o să accepte niciodată. Cum să accepte el, căpitan al unei echipe, care dă 30 de goluri în doi ani, să fie rezervă? Nu faci nimic! Dacă crezi că îl pedepsești, te pedepsești pe tine, așa cum s-a întâmplat în seara asta. El nu este om să stea pe bancă. Sunt mulți jucători care nu sunt făcuți, nu vor să stea pe bancă. Stau acolo de obligați și nu fac nimic când vin de pe bancă. Că e corect sau nu, asta nu discutăm.

El trebuie să joace în stânga, e clar. Ori cum a făcut Reghecampf, să-i mute, să-i facă peste tot, să le dai impresia că ajung acolo pe toate pozițiile. Să începi în dreapta, să mergi în stânga, să-l treacă pe Mitriță vârf cu Markovic, Ivan în stânga, Baiaram în dreapta, după care Ivan vârf cu Markovic, Mitriță în stânga... să le dai senzația că sunt peste tot. Dacă îl pui în dreapta - am spus din prima etapă - nu o să facă nimic. Nu a făcut niciodată nimic! Nu mai are interiorul ăla, nu mai are nimic. Cu dreptul din partea dreaptă nu dai nimic. Dai centrări și eventual la scurt, unde e portarul", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Andrei Ivan a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive în primele 10 meciuri din acest sezon. În precedenta stagiune, când a fost folosit cu regularitate pe postul de extremă stânga, Ivan a înscris 17 goluri în 43 de jocuri.