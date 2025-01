Ovidiu Burcă este optimist după primul joc oficial petrecut pe banca tehnică a celor de la Oțelul Galați.

Ovidiu Burcă: ”Nu este ușor să convingem jucătorii!”

Chiar dacă gălățenii nu au obținut victoria, Burcă s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa nu a primit gol.

Totuși, antrenorul s-a plâns de faptul că Oțelul are un lot ”subțire” și are nevoie urgentă de un atacant.

”Am avut patru juniori în teren. S-au întâmplat foarte multe lucruri, am pierdut foarte mulți jucători. Nu a fost ușor. E un nou început. Mă bucur că nu am primit gol. Trebuie să muncim în continuare, să fim uniți și să începem să construim pe baza asta.

Stan a făcut o entorsă și nu a mai putut să joace. Din păcate, după ce că suntem puțini și a trebuit să inventăm în atac, e greu, dar asta e situația. Un atacant era deja pe lista noastră, dar acum problema devine mai stringentă.

Suntem în discuții cu anumiți jucători, nu este ușor să îi convingem, pentru că a existat această rumoare în jurul clubului, una justificată, pentru că au existat niște întârzieri foarte mari, dar am avut niște discuții constructive cu autoritățile locale și cu oamenii din combinat, ne-am întâlnit cu dumnealor și avem tot sprijinul lor. Sper să ne susțină pentru că ar fi păcat. Oțelul e o echipă importantă și reprezintă foarte mult pentru oraș.

Am adus niște jucători, cred că undeva la doi-trei jucători ca să ne conturăm lotul pentru următoarea perioadă a campionatului ar fi de ajuns”, a spus Ovidiu Burcă la finalul jocului.