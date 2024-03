OUT din primul 11! Gigi Becali s-a convins: "E gata, avem o certitudine"

Deși FCSB s-a impus la limită și a avut emoții pe final, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale și de faptul că formația roș-albastăr a controlat partida de pe Arena Națională.

Gigi Becali anunță: Baba Alhassan, OUT; Mihai Lixandru, IN

Întrebat despre cele trei schimbări efectuate la pauză, Gigi Becali spune că s-a lămurit în privința lui Baba Alhassan, înlocuit după primele 45 de minute. Finanțatorul liderului anunță că va trece peste opinia staff-ului tehnic și îl va trece pe ghanez pe banca de rezerve, considerând că Mihai Lixandur este o variantă mai bună pentru primul 11.

"Am controlat meciul. Pe mine mă interesează să marchez și să controlez meciul. Am vorbit cu MM și am zis să vedem cine este mai bun să joace lângă Șut. Meciul trecut, Alhassan a fost foarte bun. Mi-am dat seama că Lixandru e mai bun lângă Șut, deci e gata, avem o certitudine.



Acum mi-am dat seama că Lixandru e mai bun. Ei spun că e mai bun să atace Alhassan. Eu zic că e mai bun Lixandru. Chiar dacă nu dă gol, e mai bun el. De ce? Deposedează și joacă repede. Eu zic că e mai bun. Mie îmi place mai mult.



Ei (n.r - staff-ul tehnic) zic că Baba Alhassan este mai bun. Eu fac ca ei de multe ori dacă mă conving, dar dacă eu sunt convins de ceva - iar acum sunt convins că Lixandru e mai bun de jucat cu el de la început - cu el vom juca", a spus Gigi Becali, la Digisport.

După victoria cu Petrolul, FCSB a ajuns la 64 de puncte, cu 13 peste Rapid, care joacă luni împotriva Universității Craiova.

În ultima etapă din sezonul regulat, FCSB va înfrunta Rapid, pe Arena Națională, sâmbătă, de la ora 20:00.

Baba Alhassan, criticat și de Basarab Panduru

La pauză, FCSB a făcut trei schimbări. Au ieșit Baba Alhassan, Octavian Popescu și David Miculescu, iar în locul lor au intrat Mihai Lixandru, Eduard Radaslavescu și Luis Phelipe.

Întrebat despre schimbările de la pauză, Basarab Panduru spune că FCSB a procedat corect înlocuindu-i pe Baba Alhassan și David Miculescu. Fostul internațional i-a criticat pe ambii pentru evoluția din prima repriză a meciului cu Petrolul, pe ghanez chiar ironizându-l pentru un șut modest expediat spre poartă în minutul 27.

"Baba trebuia schimbat. N-ai cum să... nici n-ai cum să tragi șutul ăla. Trage de la 16 metri un șut... cred că a făcut entorsă, d-aia l-a schimbat. N-ai cum să tragi așa. Trebuia schimbat!

Miculescu trebuia schimbat. Bine, mă gândesc și cum gândește Gigi. El se uită la meci, ce vede? Baba trebuia, Miculescu trebuia. Octavian Popescu nu știu dacă trebuia schimbat. Mai degrabă nu la pauză. Miculescu a făcut ceva? Zi-mi ceva făcut de Miculescu", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.