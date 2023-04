Omul de afaceri care anunță: "M-aș duce eu să iau FCSB, dar Becali nu dă clubul"

Finanțatorul celor de la FCSB a anunțat că se va retrage din toate funcțiile oficiale și așteaptă oferte, prețul pentru vânzarea clubului fiind stabilit la 25 de milioane de euro.

Valeriu Iftime: "Becali pote primi imediat 25 de milioane de euro, dar nu dă FCSB"

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, crede că este vorba doar de o reacție la nervi a omologului de la FCSB. Omul de afaceri care a vândut numeroși jucători clubului bucureștean este convins că Gigi Becali nu va accepta să vândă clubul, în ciuda anunțului făcut luni.

"Am auzit de domnul Becali. Bine, el e nervos acum și are dreptate să fie trist. Nu cred că se lasă el așa ușor condus de nervozități, pentru că are o echipă bună care costă niște bani. Pe de altă parte, nu se știe dacă nu cumva aici i s-a umplut paharul și o să plece. Ar fi un eveniment important, dar nu e sfârșitul lumii.

Eu zic că poate primi imediat 25 de milioane de euro, dacă îl dă. Dar nu-l dă, că m-aș duce și eu să-l iau! Este doar o încercare de a ne verifica atenția, așa cred. E destul de trist, pentru că avea o idee clară și o situație bună. Echipa a jucat excepțional, dar ghinionul de a nu da gol… Faptul că au fost foarte violenți (n.r - jucătorii de la Rapid) poate că le-a mai tăiat din elan", a spus Valeriu Iftime, pentru as.ro.

În topul Capital publicat în decembrie 2022, Valeriu Iftime avea o avere estimată la 22-24 de milioane de euro. Patronul lui FC Botoșani, cu afaceri în domeniul IT și al energiei, se afla pe locul 9 în topul celor mai bogați oameni implicați în fotbalul românesc.

Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal: „Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic!”

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat.

Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali, la o zi după Rapid - FCSB 1-0.