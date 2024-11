Omul care i-a făcut pe "lupi" să "urle" răsucește cuțitul în rană: "Este ca o victorie pentru noi"

Eroul covăsnenilor a fost incontestabil Andres Dumitrescu, autorul golului egalizator în minutul 88, venit la capătul unui atac în viteză.



"Chiar o simţim ca pe o victorie, am sperat până în ultimul moment, publicul a fost lângă noi, cred că astăzi noi am fost cei mai importanţi.



Încă de la pauză am vorbit în vestiar şi am spus că nu este nimic pierdut, este doar 1-0, i-am simţit pentru că atunci când am jucat 11 la 11, nu aua vut nicio ocazie şi am avut doar de sperat până la final. S-a terminat cu bine pentru noi pentru că repet, este ca o victorie pentru noi", a spus Andres Dumitrescu la finalul meciului.