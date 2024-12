Samsung Suwon Bluewings, din Coreea de Sud, l-a transferat pe mijlocaș în vară pentru 250.000 de euro, dar evoluțiile acestuia nu au fost pe măsura așteptărilor.



Mailat este așteptat în Superligă chiar la fosta sa echipă. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a negociat personal cu fostul său jucător și spune că mijlocașul ar fi deschis pentru o revenire în Moldova.



Prima ofertă pentru Sebastian Mailat vine de la FC Botoșani



Finanțatorul echipei crede că cele două părți ar putea să bată palma săptămâna viitoare, când Botoșaniul va întâlni UTA Arad în deplasare.



„Am vorbit cu Sebi, am negociat ceva cu el. Copilul are o anumită bucurie de a veni la Botoșani, dar totul contează de bani. Când eu sunt pe ultimul loc, și asta s-ar putea să conteze mai mult. Eu am vorbit cu el niște condiții financiare, el știe căldura de la Botoșani, cred că e jumătate-jumătate convins să vină la Botoșani sau în altă parte.



Acum, când mă uit unde sunt în clasament, vă dați seama... înțeleg că o să ne vedem la meciul de la UTA și atunci poate batem palma”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.



Născut la Timișoara, Mailat a început fotbalul la LPS Banatul, după care a ajuns la ACS Poli Timișoara. A urmat CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri în Superligă, după care a mai trecut pe la U Cluj și FC Voluntari.



FC Botoșani, penultima în Superligă



După 20 de etape, FC Botoșani este pe locul 15, cu 18 puncte, dar poate trece pe ultimul loc dacă Gloria Buzău va câștiga în această etapă cu Rapid, în deplasare.



Moldovenii au doar patru victorii în 20 de meciuri. Un succes în deplasare cu UTA Arad nu ar schimba prea multe datele problemei înainte de pauza competițională. FC Botoșani este la trei puncte distanță de următoarea clasată Unirea Slobozia.